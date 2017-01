 Achter Teil von Star Wars: Glückwunsch, es ist ein Jedi

Star Wars geht weiter Der achte Teil der Saga hat einen Namen. (Foto: AFP)

Los AngelesUS-Schauspieler Woody Harrelson („Die Unfassbaren“) soll den Mentor des jungen Han Solo in einem „Star Wars“-Ableger spielen. Das bestätigte der 55-Jährige dem Online-Magazin „Variety“ am Sonntag beim Sundance Film Festival in Utah. Der Film über die Vorgeschichte des späteren Rebellen-Kämpfers der „Star Wars“-Saga soll im Mai 2018 in die Kinos kommen. Han Solo wird darin von Alden Ehrenreich (27, „Hail, Caesar!“) gespielt, der sich gegen rund 2500 Kandidaten durchgesetzt hatte.

Der achte, reguläre Teil des Weltraumabenteuers „Star Wars: Episode VIII“ soll knapp ein halbes Jahr vorher im Dezember 2017 anlaufen. Laut Mitteilung vom Montag soll er „Star Wars: The Last Jedi“ (Der letzte Jedi) heißen. Wegen des enormen Erfolgs von „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (Episode VII) war der eigentlich für Mai 2017 geplante Start von Episode VIII um ein halbes Jahr verschoben worden.