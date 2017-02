 Berlinale 2017: Welche Filme heute laufen

Das Festival steht im Zeichen des bevorstehenden Irakkriegs: US-Prominenz wie Richard Gere, George Clooney, Dustin Hoffman und Spike Lee nutzen die Berlinale zur Kritik an den Kriegsvorbereitungen von US-Präsident George W. Bush. Der Goldene Bär geht an den britischen Regisseur Michael Winterbottom für sein Flüchtlingsdrama „In This World“ über die Folgen von Krieg und Terror in Afghanistan.