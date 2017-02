Werbeeinnahmen weiterhin hoch

Streaming-Anbieter sind den TV-Anstalten in diesem Punkt schon einen Schritt voraus. Die Netflix-Eigenproduktion „House of Cards“ wurde innerhalb kurzer Zeit zu einem weltweiten Erfolg. Sechs neue Serien sollen allein 2017 hinzukommen. Schon heute bietet Netflix seinen Kunden 44 exklusive Serien an.

Auf dem deutschlandweiten Streaming-Markt gibt aber Mitbewerber Amazon laut der Goldmedia-Untersuchung den Ton an: 32 Prozent der Streaming-Nutzer sind auf der Plattform des globalen Logistikkonzerns unterwegs, 17 Prozent schauen ihre Lieblingsserien auf Netflix. Der Markt ist voll, viele kleinere Anbieter kämpfen ums Überleben.

Videoload und Select Video von Vodafone landen auf den hinteren Plätzen der Goldmedia-Auswertung, haben nur wenige zahlende Kunden. Watchever, ein Portal des französischen Medienkonzerns Vivendi, wurde Ende 2016 eingestellt - zu schlecht waren die Zahlen. Im September 2014 berichtete das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, Watchever habe rund hundert Millionen Euro Verlust angehäuft.

Alles rund um Netflix Alternative zu den Videotheken Die Netflix-Gründer Reed Hastings und Marc Randolph wollte eine Alternative zu den Videotheken aufbauen. 1997 fingen sie an, DVDs online zu verleihen – ohne Säumnisgebühren, die viele Nutzer nervten. Später führte das Unternehmen eine Flatrate ein.

Online-Dienst als zweites Standbein 2007 führte das Unternehmen einen Online-Dienst ein, Nutzer konnten die Filme auch übers Internet streamen. Für dieses Nebenprodukt verlangt Netflix seit 2011 auch Geld – erst empörten sich die Nutzer darüber, dann arrangierten sie sich damit.

Den Vorlieben der Nutzer auf der Spur Netflix hat einen Algorithmus entwickelt, um die Vorlieben der Nutzer genau erfassen und passende Genres vorschlagen zu können. Das Unternehmen wertet zudem aus, welche Serien und Filme besonders häufig illegal heruntergeladen werden.

Einladung zum „Binge Watching“ Der Online-Dienst bietet alle Folgen einer Serie auf einen Schlag an – wer will, kann beispielsweise ein ganzes Wochenende mit der neuen Staffel von „House of Cards“ verbringen. Experten sprechen vom „Binge Watching“, also einer Art „Koma-Gucken“.

Schlagzeilen mit Eigenproduktionen Netflix bietet größtenteils bereits ausgestrahlte Filme und Serien an, bemüht sich aber verstärkt um Eigenproduktionen. Die bekannteste ist wohl die hochgelobte Politserie „House of Cards“ mit Schauspieler Kevin Spacey. Auch Anbieter wie Amazon gehen inzwischen diesen Weg.

Expansion jenseits der USA Der Heimatmarkt ist nicht genug: Netflix expandiert seit einigen Jahren, der Dienst ist bereits in Kanada, Südamerika, Großbritannien und den Niederlanden verfügbar. 2014 kamen diverse Länder hinzu, darunter Deutschland.

Für Netflix hingegen sieht es deutlich besser aus. In den USA prognostiziert die Firma E-Marketer dem Unternehmen rund 139,1 Millionen Nutzer im Jahr 2020. Schon im vergangenen Jahr registrierte das Portal in den Vereinigten Staaten rund 120 Millionen zahlende Serien-Fans. Belastbare Zahlen für den deutschen Markt gibt es nicht. Weder Amazon noch Netflix lassen sich da in die Karten schauen.

Daten zum Erfolg von Fernsehproduktionen werden täglich von Media Control veröffentlicht. „Die durchschnittliche Sehdauer pro Tag lag in 2016 auf dem exakt gleichen Niveau wie 2015: 223 Minuten“, schreibt AGF-Chef Müller auf Anfrage. Ein Abwärtstrend sei nicht erkennbar. „Der Werbemarkt goutiert diese stabile TV Leistung durch unverändert hohe und tendenziell weiter steigende Werbeinvestitionen.“

Die Nutzerzahlen von Streaming-Portalen steigen, die Zahlen der Fernsehsender stagnieren. Tatort-Schauspielerin Sabine Postel resümmiert: „Qualität und mehr Mut sind der Schlüssel zum Erfolg. Man sollte sich was trauen und nicht immer nur auf die Quote schielen.“