 Er narrte „Wetten, dass..?“: Journalist Bernd Fritz ist tot

Der Buntstifte-Skandal ging in die TV-Geschichte ein: Moderator Thomas Gottschalk reicht seinem Wettkandidaten, dem damaligen Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“, Bernd Fritz, während der ZDF-Show „Wetten dass..?“ am 03.09.1988 einen Buntstift. Dieser verrät nach seiner Wette, bei der er die Farbe von Buntstiften am Geschmack erkannt haben will, dass er unter der Brille durchgeguckt habe.