 Europäischer Filmpreis: Schauspielerin Paula Beer nominiert

Paula Beer Die Schauspielerin ist für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. (Foto: dpa)

SevillaDie deutsche Schauspielerin Paula Beer ist für ihre Rolle in dem Drama „Frantz“ für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Beer („Poll“) konkurriert in der Kategorie unter anderem gegen die französischen Stars Isabelle Huppert („Happy End“) und Juliette Binoche („Meine schöne innere Sonne - Isabelle und ihre Liebhaber“), wie die Europäische Filmakademie am Samstag beim Filmfestival in Sevilla mitteilte.

Chancen auf einen Preis als bester Schauspieler hat der Österreicher Josef Hader für seine Rolle als Stefan Zweig in Maria Schraders Filmbiografie „Vor der Morgenröte“. In der Kategorie Bester Dokumentarfilm geht die deutsche Produktion „Austerlitz“ des ukrainischen Regisseurs Sergei Loznitsa an den Start.

Die Filmpreis-Gewinner werden am 9. Dezember bei einer Gala im Haus der Berliner Festspiele bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Regisseurin Maren Ade mit ihrem Vater-Tochter-Drama „Toni Erdmann“ den Preis für den besten europäischen Spielfilm gewonnen.