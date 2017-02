Ich glaube, Deutschland ist sehr verantwortungsbewusst. Die Models sind zwar dünn, aber gesund. Ich finde, das Gesetz ist prinzipiell eine gute Sache, aber man muss auch aufpassen. Ich will nicht in Schutz nehmen, dass die Models so dünn sind, aber es gehört ein Stück weit zum Job. Die Kleider müssen einfach an jeder Frau gleich sitzen. Das funktioniert ab einer bestimmten Größe nicht mehr. In Paris sehen manche Models aber wirklich aus wie ein Skelett. Das muss man unterbinden.