 Hollywood: Schauspielerinnen gründen Koalition gegen Belästigung

Jennifer Aniston Die Schauspielerin gehört zu den Gründerinnen der Initiative Time’s Up. (Foto: Reuters)

New YorkReese Witherspoon, Shonda Rhimes, Jennifer Aniston und viele andere Frauen in Hollywood haben eine Koalition gegen Belästigung gegründet. Die Initiative mit dem Namen Time’s Up (Deutsch: die Zeit ist abgelaufen) ging am Montag mit einem offenen Brief über Unterstützung für Frauen in der Unterhaltungsbranche und anderen Berufsfeldern an den Start. Time’s Up beinhaltet neben einem Fonds zur Verteidigung vor Gericht auch den Einsatz für eine Gesetzgebung gegen Belästigung am Arbeitsplatz.

Time’s Up setzt sich auch dafür ein, dass Frauen aus Solidarität mit Opfern sexueller Belästigung bei der Verleihung der Golden Globes am Sonntag Schwarz tragen.

Der Fonds zur juristischen Verteidigung wird unter anderem von den Schauspielerinnen Meryl Streep und Viola Davis, Sängerin Taylor Swift und Regisseur J.J. Abrams finanziell unterstützt.

In den vergangenen Monaten wurden Dutzende Männer aus Medien und Filmgeschäft der Belästigung und sexueller Übergriffe beschuldigt. Dazu gehören der Produzent Harvey Weinstein, der Fernsehmoderator Charlie Rose und Schauspieler Kevin Spacey.