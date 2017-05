Hauptdarstellerin will 80.000 Euro mehr

Robin Wright Die Hauptdarstellerin von "House of Cards" möchte mehr Geld für ihre Rolle. (Foto: AP)

„Einer der wichtigsten Aspekte für mich ist, dass nie das passiert, was die Leute erwarten“, so Spacey. „Wir zeigen immer wieder neue Wege auf, damit wir nicht vorhersehbar werden.“ Doch die Serie spielt mit Amerikas umstrittenem Präsidenten. Schon den ersten kurzen Trailer mit dem verheißungsvollen Titel „Wir machen den Terror“ veröffentlichte Netflix am 20. Januar 2017.

Das war jener Tag, als Donald Trump offiziell in sein Amt eingeführt wurde. In einem anderen Trailer wird suggeriert, dass die Underwoods weit länger an der Macht bleiben könnten, als die in den USA üblichen acht Jahre. Spacey und Wright haben in der Vergangenheit auch bei einigen Folgen Regie geführt und tragen den Titel „Executive Producer“.

Die Polit-Serie, die seit 2013 läuft, war ein Glücksfall für Netflix. Sie gewann sechs Emmys und zwei Golden Globes. Da sich Netflix entschied, alle Folgen einer Staffel auf einmal zu veröffentlichen, wurde durch „House of Cards“ auch das Phänomen des Binge-Watching geschaffen, bei dem sich Fans alle Folgen auf einmal anschauen.

Alles rund um Netflix Alternative zu den Videotheken Die Netflix-Gründer Reed Hastings und Marc Randolph wollte eine Alternative zu den Videotheken aufbauen. 1997 fingen sie an, DVDs online zu verleihen – ohne Säumnisgebühren, die viele Nutzer nervten. Später führte das Unternehmen eine Flatrate ein.

Online-Dienst als zweites Standbein 2007 führte das Unternehmen einen Online-Dienst ein, Nutzer konnten die Filme auch übers Internet streamen. Für dieses Nebenprodukt verlangt Netflix seit 2011 auch Geld – erst empörten sich die Nutzer darüber, dann arrangierten sie sich damit.

Den Vorlieben der Nutzer auf der Spur Netflix hat einen Algorithmus entwickelt, um die Vorlieben der Nutzer genau erfassen und passende Genres vorschlagen zu können. Das Unternehmen wertet zudem aus, welche Serien und Filme besonders häufig illegal heruntergeladen werden.

Einladung zum „Binge Watching“ Der Online-Dienst bietet alle Folgen einer Serie auf einen Schlag an – wer will, kann beispielsweise ein ganzes Wochenende mit der neuen Staffel von „House of Cards“ verbringen. Experten sprechen vom „Binge Watching“, also einer Art „Koma-Gucken“.

Schlagzeilen mit Eigenproduktionen Netflix bietet größtenteils bereits ausgestrahlte Filme und Serien an, bemüht sich aber verstärkt um Eigenproduktionen. Die bekannteste ist wohl die hochgelobte Politserie „House of Cards“ mit Schauspieler Kevin Spacey. Auch Anbieter wie Amazon gehen inzwischen diesen Weg.

Expansion jenseits der USA Der Heimatmarkt ist nicht genug: Netflix expandiert seit einigen Jahren, der Dienst ist bereits in Kanada, Südamerika, Großbritannien und den Niederlanden verfügbar. 2014 kamen diverse Länder hinzu, darunter Deutschland.

Ob man merkt, dass der Schöpfer der Serie, Beau Willimon, nicht mehr dabei ist? Spacey gibt sich zuversichtlich. Die fünfte Staffel sei „eine der besten“, die er je gemacht hätte, verspricht der Schauspieler. Abseits des Drehs jedoch gibt es Spannungen. Robin Wright kritisierte zuletzt öffentlich den Gehaltsunterschied zwischen ihr und Spacey.

„Mir wurde gesagt, dass wir gleich bezahlt werden, und ich habe das geglaubt. Und kürzlich fand ich heraus, dass das nicht stimmt“, sagte sie in einem Interview mit dem Magazin „The Edit“. Schon im vergangenen Jahr hatte sie für gleiche Bezahlung gekämpft und gedroht, mit dem Disput an die Öffentlichkeit zu gehen.

„Claire and Francis sind total gleichberechtigt, was ihre Stärke, ihre Verbindung und die Handlung betrifft. Ich mag vielleicht nicht so viele Szenen oder Text wie Francis haben, aber Claire muss sich auch nicht so mit Worten ausdrücken. Francis ist ein Redner, ein Poet, ein Vorführer“, sagte sie. Einem Bericht des Magazins „Forbes“ aus dem Jahr 2014 zufolge soll Spacey 500.000 Dollar pro Folge verdient haben. Bei Wright sollen es jedoch nur 420.000 Dollar gewesen sein.

Wenn es nach Spacey geht, dann könnte es noch viele weitere Staffeln von „House of Cards“ geben. Doch dafür müssen es die Underwoods erst mal schaffen, im Weißen Haus zu bleiben. Ob es gelingt? Die Antwort ist nicht mehr weit.