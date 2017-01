Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Weitere Filme der Woche

Animationsfilm: „Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott“ Protagonist Ritter Rost und das Gespenst im Animationsfilm „Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott“. Filmstart ist der 19.01.2017. (Foto: dpa)

Spannend, witzig, überraschend politisch: Der Trickfilm „Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott“ ist ein liebevoll animiertes Action-Spektakel. Die Hauptrolle spricht Christoph Maria Herbst.

Schauspieler mit gut ausgebildeten Sprechstimmen sind ein Genuss. Das gilt nicht nur auf der Theaterbühne, sondern auch auf der Kinoleinwand - besonders im Trickfilm. Wie wichtig die Stimmen für animierte Figuren sind, zeigt jetzt die zweite Filmfassung der Werke des Zeichners Jörg Hilbert und des Autors Felix Janosa um den Kinderbuchhelden Rösti: „Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott“.

Es sind dann auch die hervorragenden Sprecher, die den Charakteren viel Witz verleihen. Besonders lustig sind Tom Gerhardt und Detlev Redinger, die wieder mit rheinländischem Dialekt den doppelköpfigen Feuerzangenbruder sprechen, jenen Drachen, dem Rösti bereits in Teil 1, „Ritter Rost: Eisenhart und voll verbeult“, begegnet war.

Die Hauptfiguren aber wurden neu besetzt: Die Stimme von Ritter Rost spricht an Stelle des Komikers Rick Kavanian dieses Mal mit großem Charme Christoph Maria Herbst - der hatte zuvor die Rolle des Prinz Protz übernommen. Dem Burgfräulein Bö leiht nicht mehr Carolin Kebekus ihre Stimme, sondern Nachwuchsstar Jella Haase, bekannt vor allem durch ihre Rolle als Schülerin Chantal in den Komödien „Fack ju Göhte“.

„Personal Shopper“ handelt von Geistern und Medien. Für den Thriller holt der Franzose Olivier Assayas erneut Kristen Stewart und Lars Eidinger vor die Kamera.

Die Handlung: Ein leer stehendes Haus, Türen fallen ins Schloss, ein Wasserhahn beginnt zu tropfen. Maureen ruft nach ihrem Zwillingsbruder, der Mitte 20 an einer Herzkrankheit gestorben ist. Sie hält sich für ein Medium und wartet auf ein Zeichen von ihm, so wie es verabredet war. Tatsächlich tauchen eines Tages auf ihrem Handy plötzlich anonyme Botschaften auf. Ist es ihr Bruder aus dem Jenseits oder ein Stalker? Immerhin scheint der Unbekannte alles über sie zu wissen: Was sei denkt und wo sie sich gerade befindet.

Mit „Personal Shopper“ hat Olivier Assayas eine eigenwillige Geistergeschichte gedreht, in der es nicht ums Gruseln geht. Er habe zeigen wollen, wie Menschen mit Trauer und dem Verlust einer Person umgehen, deren Tod sie nicht akzeptieren wollen, erklärte Assayas dann auch. Und so legt er keinen übersteigerten Wert auf Spuk und Horror. Am spannendsten wird der Film stattdessen, als sich Maureen manisch in eine SMS-Konversation mit dem Unbekannten hineinsteigert.

„Personal Shopper“ ist so eine Mischung aus Thriller und Satire, immerhin wirken die Grüße in die Schattenwelt nicht sehr überzeugend. Die in Form von Nebel und fliegenden Tassen auftauchenden Geister ziehen die Handlung streckenweise sogar eher ins Lächerliche.