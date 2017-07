Ich fliege dem staunenden Alfons in die Arme

Siegessprung Der Moment der Verkündung. (Foto: Marius Wolf)

Anna und ich haben uns darauf geeinigt, den Kabeljau in einem Ofen zusammen garen zu lassen. Das Enthäuten des Fisches übernimmt der Chef für uns – die erste von diversen Hilfestellungen, wie man sie bei einem Finale vorher nie erwartet hätte. „Eines Finales nicht würdig“, beschweren sich die einen auf sozialen Plattformen, „da hat jemand seine Kandidaten aber lieb gewonnen“, urteilen wir.

Der Fenchel und die Tomaten gelingen uns beiden recht gut, das Urteil entscheidet sich für mich ausschließlich an der Sauce Rouille. Als Hauptbegleiter zu Fisch soll sie vor allem dieses Aroma auch transportieren, nicht zu dünn darf sie sein und, vor Allem: Rot muss sie sein!

Die gelbe Sauce, die ich schließlich nach Ablauf der 35 Finalminuten auf dem Teller serviere, bezeichnet Sterne-Juror Christian Lohse als „Knoblauch-Mayo“, ansonsten ist er mit Fisch und Gemüse einverstanden. Dem anderen Teller attestiert er das Fehlen von Salz bei nahezu allen Komponenten, ehe er von einem „eindeutigen“ Ergebnis spricht.

In meinem Kopf beginnt sich alles zu überschlagen. Die Kameras bauen sich auf, um Jubelszenen einzufangen. Passiert das gerade wirklich? Lohse nimmt die Karte von meinem Teller und wirft sie auf den Tisch. Alea iacta est (der Würfel ist gefallen).

Ich habe gewonnen. Ich springe in die Luft, ramme die Becker-Faust gen Himmel und fliege dem mehr als staunenden Alfons in die Arme. „I want one moment in time, when I’m more than I thought I could be.” Das war er.

Was der Gewinn dieser Sendung bedeutet, wird mir erst in den Wochen danach klar. Es sind die Blicke der anderen im Supermarkt. Es sind die Glückwünsche, gespickt mit Verwunderung und Lob. Es sind die unschönen Kommentare anderer Zuschauer in sozialen Medien.