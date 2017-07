Ich komme als Lucky Loser weiter

Selfie mit Alexander Kumptner Alexander Kumptner ist ein österreichischer Koch und Fernsehkoch. In der Show von Schuhbeck beurteilt er die Gerichte der Teilnehmer, auch die von Marius Wolf (rechts). (Foto: Marius Wolf)

Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, doch dann ist auch schon unsere Gruppe wieder an der Reihe: Vorspeise. Warum ich mich bei der Küchenschlacht beworben habe, möchte Alfons nun von mir wissen. Die Frage leite ich an mein inneres Ich weiter. Warum habe ich das eigentlich? Es waren deutlich mehr Motive, als mir bislang bewusst waren.

Es war die Freude an der Herausforderung, der Spaß am Wettbewerb mit anderen, die Lust, im Fernsehen zu kochen und zu plaudern, einmal der Henssler sein. Und nicht zuletzt: Der nicht enden wollende Ehrgeiz, zu gewinnen. Das alles waren meine Motive, wie mir beim Verfassen dieser Zeilen klar wird. In der Show klang das ungefähr so: „Ich hab mich halt mal beworben.“

Dass Juror Karlheinz Hauser von meiner Mutter sehr geschätzt wird, ist das Einzige, was ich über ihn weiß. Ich erfahre bei seiner Bewertung außerdem, dass ihm die Kalte Gurken-Wasabisuppe zu lasch abgeschmeckt ist. Die Heiße Paprika-Chilisuppe samt panierter Garnele gelingt.

Die Hierarchie in der Küche Chef (de cuisine)… … ist der Küchenchef, häufig - und nur bei Meistertitel - auch Maître de Cuisine genannt.

Souschef… …ist der Stellvertreter des Chef de cuisine.

Chef de Partie… … ist der Leiter eines Küchenbereiches.

Demi Chef de Partie… … ist der Stellvertreter und Schichtleiter eines Postens.

Commis de Cuisine... … wird ein Jungkoch genannt. Das Rangsystem der Köche kommt aus der Französischen Küche.

Die Posten Jeder der Küchenbereiche ist in großen Küchen doppelt besetzt. Es sind mindestens sieben Posten: Gardemanager (Kaltspeisen), Potager (Suppen), Poissonnier (Fische), Entremetier (Beilagen), Rôtisseur (Gebratenes), Saucier (Soßen) und Patisseur (Süßspeisen).

Dass diese einer Hensslerschen Improvisation innerhalb von 50 Sekunden entsprang – man nehme die niemals rechtzeitig gar werdende Garnele und halbiere sie – geschenkt. Mama, Herr Hauser hat mich weitergelassen.

Der Abend ist somit gelaufen. Anstelle von ersehnter Feierei warten nun unzählige Videos und Tutorials. Wiener Schnitzel soll es geben am nächsten Tag, und wenn, ja wenn es denn reicht, kommt es im Halbfinale danach zum Showdown mit Hauptgang und Dessert.

Es sollte reichen, es kam dazu. Der Nervosität zolle ich direkt in der Schnitzelsendung Tribut, indem ich dem schriftlich angekündigten lauwarmen „Kartoffel-Feldsalat“ sein Grün verweigere. Ich komme als Lucky Loser weiter, da das Cordon Bleu meiner Nachbarin zu roh war.