Ist das wirklich DER Schuhbeck?

Mit Alfons Handelsblatt-Volontär Marius Wolf hat Alfons Schuhbeck zum Selfie gebeten.

Mein Herz pocht etwas doller. Ist das wirklich DER Schuhbeck? Kochende Fernsehlegende und Begleitung unzähliger Familiennachmittage vor dem TV? Er ist es. Er wirkt müde, aber nicht desinteressiert. Meine Verfassung pendelt sich zwischen Tunnelblick, Konzentration und Nervosität ein.

Es geht ins Studio, meine Gedanken bilden eine sich stoisch wiederholende Kette. Zuerst die Kartoffeln. Dann die Zwiebeln. Und dann erst Lachs, Spinat und Limette. Es ist ein simples, aber schmackhaftes Gericht. Rezept: Alfons Schuhbeck. Die Show beginnt, und mit ihr der Wettlauf gegen die Zeit.

35 Minuten sollen es angeblich sein, die an der Kamerauhr herunterlaufen. Zeit zum Kontrollieren bleibt mir nicht, es ist zu viel zu tun. Wer ich denn sei, und ob ich mich mal den Zuschauern vorstellen könnte, will Alfons von mir wissen. Marius Wolf, 28 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Wirtschaftsjournalisten und komme aus Oberpleis. Liegt bei Königswinter. Also in der Nähe von Bonn.

Kochen: Das Küchen-Vokabular für Angeber Molekularküche Hierbei nutzen Köche Erkenntnisse aus der biochemischen, physikalischen und chemischen Wissenschaft am Herd. Gewebestrukturen (Texturen) der Lebensmittel werden verändert, um Aromen freizusetzen. Quelle: „Kochen für Angeber“, Stiftung Warentest

Sphäre Dabei wird der Tropfen eines Lebensmittelextrakts in eine kugelförmige Hülle eingeschlossen.

Kombidämpfer Das Gerät funktioniert wie ein Umluftbackofen, kann aber auch Dampf und Heißdampf erzeugen. Dadurch kann es sowohl für das schonende und schnelle Garen von Gemüse und Kartoffeln (die werden gedämpft) als auch für Braten und zum Kuchenbacken verwendet werden.

Pacojet Diese Eismaschine deluxe verwandelt jedes tiefgefrorene Lebensmittel innerhalb kürzester Zeit in eine luftige Creme.

Espuma-Siphon Nichts anderes als ein Schaumschläger. Mit Stickstoffmonoxid gefüllte Kapsel blasen Flüssigkeiten zu Wölkchen auf.

Vakuumiergerät Praktisch, um Lebensmittel luftleer einzuschließen und damit länger keimfrei haltbar zu machen.

Sous-vide-Garer Wasserbäder mit exakter Temperatursteuerung. Damit lassen sich vakuumverpackte Lebensmittel punktgenau garen.

Homogenisierer, Homogenisator Der Turbo-Stabmixer zaubert perfekte Emulsionen (Cremes), erhältlich in zwei Ausführungen: als mechanisches (Rotor-Stator-) oder Ultraschallgerät.

Antigrill Dank einer oben stark gekühlten Platte kann dieser Apparat Lebensmittel flott durchgefrieren.

Dehydrator Selbst empfindliche Lebensmittel lassen sich mit Hilfe von warmer Umluft sanft dörren.

Klingt auswendig gelernt, ist es auch. Die Gespräche zwischen Alfons und mir bewegen sich an der Oberfläche, was sich auch im Laufe der Woche nicht ändern wird. Schlimm ist das nicht, für tiefsinnige Lebensoffenbarungen fehlt nicht nur Alfons Interesse, sondern vor Allem mir die Zeit.

„Noch zweeeei Minuttten, meine Herrschoften!“, nehme ich entfernt wahr. Dein Ernst?! Tempo jetzt! Muskat an das Püree, Limette an den Spinat, Lachs aus dem Ofen! „So schlecht is der Spinoot jetz ned“, urteilt Alfons nebenbei. Auf bayrisch heißt das: Sterneküche. Ich atme erleichtert aus. Was die Schweizer Jurorin Meta Hiltebrand wenige Minuten später feststellt, hat mir Alfons in der Sekunde bereits gesteckt: Ich bin weiter.

Nach der Sendung heißt es: Umziehen! Die Dienstagssendung ist bereits in den Startlöchern. Parallel kocht eine andere Gruppe, deren Schicksal uns auf den Fernsehern im Aufenthaltsraum zur Schau geboten wird. Freunde findet man unter Köchen schnell, das gegenseitige Daumen drücken ist Ehrensache.