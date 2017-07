Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Jetzt musst Du mal unbedingt für mich kochen!“

Siegerbild Marius Wolf hat die "Küchenschlacht" im ZDF gewonnen. (Foto: Marius Wolf)

Neid und Missgunst ist die höchste Form der Anerkennung. Es ist aber auch mein Blick auf mich selbst, der sich verändert hat. Ich nehme mich anders war, habe mehr Respekt vor mir selber, vor meiner Leistungsfähigkeit und ja – auch meinem Kochstil.

„Jetzt musst Du mal unbedingt für mich kochen!“ und „ich lade mich dann demnächst gerne mal ein, ne?!“ haben sich in ihrem inflationär verwendeten Gebrauch zu den Sätzen entwickelt, die mir am meisten in der Zeit nach der Ausstrahlung unserer Woche begegnet sind.

Ausgehen beim nächsten Date? Nix da. Ab sofort kocht der Herr des Hauses selbst! Leider ohne Kameras und Publikum. Und leider auch ohne Team, welches alle Zutaten besorgt, nachher alles wegräumt und spült. Dafür aber mit wesentlich mehr Zeit!

Es war sehr spannend. Es war brutal anstrengend und unfassbar emotional. Und es waren Momente, die ich mir schöner nicht hätte malen können. Marius Wolf. Wirtschaftsjournalismusvolontär. Und ab sofort eben auch Küchenschlachtgewinner.