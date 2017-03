 Krimi-Kult: Das große Sterben der „Tatort“-Kommissare

Berlin, München/Hamburg, Baden-Baden Es herrschen chaotische Zeiten bei der deutschen Fernseh-Kriminalreihe Nr. 1, dem „Tatort“. Neben Rücktritten und Kündigungen, traf auch der Tod einer „Tatort“-Legende die Sender der ARD und die Fangemeinde schwer. Ist das eine schwarze Serie?

Den Auftakt lieferte Ende Februar die plötzliche Absage Harald Schmidts für seine Rolle im neuen Schwarzwald-„Tatort“. Seinen plötzlichen Rückzug konnte keiner so recht nachvollziehen, hatte sich Schmidt doch eigenen Angaben zufolge richtig auf die ihm zugedachte Rolle gefreut. Mit großem Bedauern muss das Skript jetzt flugs von der zuständigen SWR-Redaktion umgeschrieben werden. Schließlich ist in drei Wochen Startschuss für die Dreharbeiten.

Kurz darauf der nächste Paukenschlag: „Tatort“-Legende Martin Lüttge verstirbt mit 73 Jahren in seiner norddeutschen Heimat. Ein herber Verlust, denn Lüttge galt als einer der „ganz großen Mimen“. Als vielseitiger Charakterdarsteller schlüpfte er in zahlreiche Theater-, Fernseh-, und Filmrollen und bekam mehrere Auszeichnungen. Einer seiner größten Erfolge feierte er in Stuttgart als Faust in der Inszenierung von Claus Peymann.

Zuletzt stand er nach Angaben seiner Hamburger Agentur unter anderem für das „Forsthaus Falkenau“ vor der Kamera und tourte mit seiner Falkenau-Kollegin Julia Grimpe mit dem Stück „Das Interview“ durch die Lande. In den vergangenen Jahren war es aber ruhig um Lüttge geworden.

Auch die altgedienten „Tatort“-Ermittler im ARD-Verbund Sabine Postel und Oliver Mommsen packte die Lust auf Neues. Nach zwanzig Jahren Bremer „Tatort‘ gaben die Beiden „mit einem weinendem, aber auch mit einem lachenden Auge“ nun ihren Abgang bekannt.

Der Radiosender Bremen schlug kurz darauf ein neues Traumpaar vor: „Unser Vorschlag fürs neue Tatort-Team! #tatort #bremen“, twitterte der Sender mit einer Fotomontage von Sarah Connor und Jan Böhmermann. Zeit zum Nachdenken haben die Sängerin und der Entertainer noch, Postel (62) und Mommsen (48) stehen bis 2019 für den „Tatort“ vor der Kamera.