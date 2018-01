 Kultfilm: „Tootsie“ kommt an den Broadway

Der Kultfilm „Tootsie“ kommt an den New Yorker Broadway. 30 Jahre nach den Kinostart ist die Premiere für 2019 geplant. Das Musical gibt es bereits diesen Herbst zu sehen. Im Originalfilm spielte Dustin Hoffmann mit.

Den Film „Tootsie“ gibt es bald auf dem Broadway zu sehen. (Foto: Reuters) Gleichnamige Süßigkeit

New YorkMehr als 30 Jahre nach dem Kinostart kommt der Kultfilm „Tootsie“ an den New Yorker Broadway. Die Premiere sei für das Frühjahr 2019 geplant, teilten die Produzenten am Mittwoch (Ortszeit) mit. Zuvor werde das Musical diesen Herbst in Chicago zu sehen sein.

Die Travestie-Komödie handelt von einem Schauspieler – im Originalfilm von 1982 gespielt von Dustin Hoffmann – der als Mann keine Rollen bekommt und sich deshalb als Frau verkleidet. In der Broadway-Version soll Tony-Gewinner Santino Fontana die Hauptrolle spielen.