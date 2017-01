Die deutschen Oscar-Hoffnungen

Die deutsche Regisseurin Maren Ade kann sich mit ihrer Tragikomödie „Toni Erdmann“ Hoffnungen auf den Auslands-Oscar machen. Sogar gleich drei Oscars könnten bei der diesjährigen Verleihung an deutsche Filmschaffende gehen. Auch der deutsche Komponist und Pianist Volker Bertelmann, bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, hat Oscar-Chancen für den Soundtrack zum Film „Lion“. Außerdem geht Marcel Mettelsiefen in der Sparte „Kurz-Dokumentarfilm“ ins Oscar-Rennen. Für sein Werk „Watani: My Homeland“ begleitete er eine syrische Familie nach Deutschland. Die Oscars werden Ende Februar in Hollywood verliehen.

In der Kategorie „nicht-englischsprachiger Film“ sind neben „Toni Erdmann“ vier weitere Werke nominiert: „Ein Mann namens Ove“ (Schweden), „Tanna“ (Australien), „The Salesman“ (Iran) und „Unter dem Sand“ (Dänemark) - eine deutsch-dänische Koproduktion, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt.

Der letzte deutsche Film, der offiziell für den Auslands-Oscar nominiert wurde, war 2010 „Das weiße Band“ von Michael Haneke. 2007 holte der Stasi-Film „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck die Trophäe nach Deutschland. „Toni Erdmann“ erzählt von einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin (Sandra Hüller) und ihrem Alt-68er-Vater (Peter Simonischek), der seine Tochter mit Witz und Liebe aus deren festgefahrener Lebensbahn holen möchte.

Beim Europäischen Filmpreis räumte der Film Anfang Dezember fünf Trophäen ab, wenig später holte er eine Golde-Globe-Nominierung. Bei der Globe-Verleihung Anfang Januar wurden Maren Ades Hoffnungen aber enttäuscht. Der Preis ging an den französischen Film „Elle“ von Regisseur Paul Verhoeven.

Der Oscar gilt als begehrtester Filmpreis der Welt und höchste Auszeichnung Hollywoods. Er wird seit 1929 vergeben, bis heute fast 3000 Mal in unterschiedlichen Kategorien. Die Statuette ist 35 Zentimeter hoch, vier Kilogramm schwer und mit Gold überzogen.

Die Figur gleicht einem Ritter, der auf einer Filmspule steht und sich auf ein Schwert stützt. Mit ihr belohnen die weltweit vertretenen Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) die besten Leistungen der (meist angelsächsischen) Filmproduktionen des Vorjahres. Schon eine Nominierung gilt als Ehre. Die allererste Trophäe erhielt 1929 der deutsche Schauspieler Emil Jannings.