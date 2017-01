„Toni Erdmann“ Sandra Hüller als Ines und Peter Simonischek als Winfried/Toni in einer Szene des Films „Toni Erdmann“. (Foto: dpa)

Beverly HillsDas Musical „La La Land“ ist am Dienstag für 14 Oscars nominiert worden und geht damit als Favorit ins Rennen um die diesjährigen Filmpreise. Der Film von Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle wurde am Dienstag unter anderem in der Kategorie bester Film, beste Regie, bester Schauspieler (Ryan Gosling) und beste Schauspielerin (Emma Stone) nominiert. Eine Auszeichnung könnte es auch für die Songs des Streifens geben.

„La La Land“ zieht damit mit den Filmen „Alles über Eva“ und „Titanic“ gleich, die einst ebenfalls für die Rekordzahl von 14 Oscars nominiert waren.

In der Kategorie bester Film konkurriert „La La Land“ in diesem Jahr gegen „Moonlight“, „Arrival“, „Manchester by the Sea“, „Hell or High Water“, „Lion“, „Fences“, „Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen“ und „Hacksaw Ridge - Die Entscheidung“. „Moonlight“ und „Arrival“ erhielten jeweils acht Oscar-Nominierungen.

Oscar-Favorit La La Land Bester Schnitt Neben La La Land haben in dieser Kategorie folgende Filme die Chance auf einen Oscar: Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water und Moonlight.

Bester Ton Arrival, Hacksaw Ridge, Rogue One: A Star Wars Story, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi und La La Land sind nominiert.

Bester Tonschnitt Neben La La Land sind folgende Filme nominiert: Arrival, Deep Water Horizon, Hacksaw Ridge und Sully.

Bestes Originaldrehbuch Neben La La Land sind folgende Werke nominiert: Hell or High water, The Lobster, Manchester by the Sea und 20th Century Woman.

Bestes Szenenbild In dieser Sparte muss sich La La Land gegen Arrival, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Hail, Caesar! und Passengers durchsetzen.

Bester Song Neben „Auditions“ (La la Land) sind auch „Can‘t stop the Feeling“ (Trolls), „City of Stars“ (La la Land), „The Empty Chair (Jim the James Foley Story) sowie „How Far IÄll Go“ (Moana) nominiert.

Beste Regie Auch hier zählt La La Land zu den nominierten. Auf der Kandidatenliste stehen zudem Arrival, Hacksaw Ridge, Manchester by the Sea und Moonlight.

Beste Kamera Auch in dieser Kategorie ist La La Land nominiert. Konkurrenten sind Arrival, Moonlight und Silence.

Beste Hauptdarstellerin Für ihre Rolle in La La Land wurde Emma Stone nominiert. Weitere Kandidaten sind Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman und Meryl Streep.

Bester Hauptdarsteller Als Hauptdarsteller von La La Land wurde Ryan Gosling für den Oscar nominiert. Weitere Kandidaten sind Casey Affleck, Andrew Garfield, Viggo Mortensen und Denzel Washington.

Bester Film In dieser wichtigen Sparte zählt La La Land ebenfalls zu den Favoriten. Nominiert wurden auch Arrival, Hacksaw Ridge, Hidedn Figures, Lion, Moonlight, Fences, Hell or High Water sowie Manchester by the Sea.

Für die größte Überraschung bei den Nominierungen sorgte die starke Unterstützung für Mel Gibson, der lange Zeit in Hollywood mehr oder weniger ignoriert worden war. Nicht nur wurde sein Drama „Hacksaw Ridge“ über den Zweiten Weltkrieg als bester Film nominiert. Gibson erhielt auch unerwartet eine Nominierung als bester Regisseur.

Casey Affleck und Ryan Gosling zählen zu den diesjährigen Nominierten für einen Oscar in der Kategorie bester Schauspieler. Während Affleck für seine Darstellung in „Manchester by the Sea“ nominiert wurde, bekam Gosling eine Nominierung für „La La Land“. Zu ihren Konkurrenten gehören Andrew Garfield („Hacksaw Ridge - Die Entscheidung“), Viggo Mortensen („Captain Fantastic: Einmal Wildnis und zurück“) und Denzel Washington („Fences“).

Als beste Schauspielerin nominiert sind Isabelle Huppert („Elle“), Ruth Negga („Loving“), Natalie Portman („Jackie“), Emma Stone („La La Land“) und Meryl Streep („Florence Foster Jenkins“).

Als bester fremdsprachiger Film nominiert sind „Toni Erdmann“ (Deutschland), „Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit“ (Dänemark), „Ein Mann namens Ove“ (Schweden), „The Salesman“ (Iran), „Tanna“ (Australien).