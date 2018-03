MeToo-Debatte Der umstrittenste Oscar ging an Ex-Basketballstar Kobe Bryant

Für einen Kurzfilm über sein Leben hat Ex-Basketballer Kobe Bryant einen Oscar gewonnen. In der #MeToo-Debatte spielt er eine unrühmliche Rolle.

DüsseldorfDie Sportwelt kennt Kobe Bryant unter seinem Vornamen. Es ist wie bei LeBron James: Keiner sagt James, alle sagen LeBron. Und so ließ „Star Wars“-Schauspieler und Laudator Mark Hamill den Nachnamen des früheren Ausnahmeathleten kurzerhand weg. „Kobeeeee“, tönte Hamill durchs Dolby Theatre, wo er Bryant am Sonntagabend den Oscar in der Kategorie „Animierter Kurzfilm“ überreichte.

Kobe Bryant, der frühere Basketballspieler, gewinnt einen Oscar? Ganz recht, die Jury ehrte ihn und den renommierten Trickfilmzeichner und Regisseur Glen Keane für „Dear Basketball“.

Der Vierminüter erzählt die Geschichte von Bryants Werdegang vom kleinen Jungen zum Basketball-Superstar. Es ist ein Film über sich selbst mit viel Pathos US-amerikanischer Güte, wobei Keane wenig überraschend meint, das Werk enthalte eine Nachricht für jeden.

So überraschend die Auszeichnung Bryants für viele sein mag, sie hat im Zusammenhang mit der #MeToo-Debatte einen unrühmlichen Beigeschmack. Im Jahr 2003 hatte ihm eine 19-jährige Frau vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Die Polizei nahm Bryant daraufhin fest. Zu einem strafrechtlichen Urteil kam es aber nicht. Bryant und das mutmaßliche Opfer einigten sich außergerichtlich auf eine nicht bekannte Entschädigungssumme.

Der damalige Spieler der Los Angeles Lakers entschuldigte sich öffentlich bei der Frau. Er sagte, er sei überzeugt gewesen, dass die Begegnung zwischen ihm und der Frau einvernehmlich gewesen sei. Erst später habe er realisiert, dass sie das anders gesehen habe.

In den sozialen Medien sieht sich nun nicht nur Bryant Kritik ausgesetzt, sondern auch die Oscar-Academy. Die Verantwortlichen des Filmpreises ignorierten mit ihrer Entscheidung die von der #MeToo-Kampagne angestoßene Debatte über sexuelle Gewalt in der Filmindustrie, so der Vorwurf. Regisseur Woody Allen und Schauspieler James Franco, die Anfang 2018 sexueller Belästigung und Übergriffe bezichtigt wurden, berücksichtigte die Academy in diesem Jahr nicht.

Kobe Bryant joins a long line of men who have both won an Oscar & have been accused of rape. #MeToo #Oscars — Stephen Miller (@redsteeze) 5. März 2018

Bryant gehört indes zu den zufriedenen Siegern. Der Film „Dear Basketball“ basiert auf einem Gedicht, das Bryant bei der Ankündigung seines Rücktritts im Herbst 2015 veröffentlichte. Als die Leute ihn gefragt hätten, was er nach seiner Karriere machen wolle, habe er gesagt: „Ich will Autor und Geschichtenerzähler sein.“ Das sei ja süß, hätten die Leute geantwortet.

Jetzt hat er ein eigenes Studio. Neue Geschichten seien schon in Arbeit. Geld für die Umsetzung sollte genug da sein: Allein durch die Verträge mit den LA Lakers hat er mehr als 320 Millionen US-Dollar verdient. Seine gesamten Einnahmen bis zum Karriereende beziffert das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ auf 680 Millionen Dollar.

In der über 70-jährigen Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA haben nur zwei Spieler mehr Punkte erzielt als Bryant. Der Gewinn des Oscars fühle sich besser an als eine Meisterschaft, sagte Bryant auf der Pressekonferenz. Auf dem Video der Fragerunde wirkt er nervös in seiner neuen Rolle.

Fragen zu #MeToo blieben aus. Die Reporter seien gebeten worden, nur Fragen den Abend betreffend zu stellen, berichtete der US-Sender NBC. Bryant sprach stattdessen darüber, wie „amazing“ die Zusammenarbeit mit Keane und Komponist John Williams, wahre Meister ihrer Fächer, gewesen sei.

In the same year as #MeToo& #TimesUp:

-Sam Rockwell won an Oscar for Three Billboards & didn't mention violence against women

-Gary Oldman & Kobe Bryant won Oscars

-Reporters in press room were asked to keep questions about Oscars only

-Ryan Seacrest hosted the red carpet — Krystie Lee Yandoli (@KrystieLYandoli) 5. März 2018

Im Scheinwerferlicht der großen Bühne hatte er noch eine politische Botschaft für das Publikum. Er bezog sich dabei auf einen Kommentar der konservativen Moderatorin Laura Ingraham. Nachdem LeBron James US-Präsident Trump für seine Politik kritisiert hatte, empfahl Ingraham dem NBA-Star, sich mit politischen Kommentaren zurückzuhalten: „Shut up and dribble“, sagte sie.

Bryant erwiderte ihr: „Wir Basketballer sollten ja eigentlich nur die Klappe halten und dribbeln. Ich bin froh, dass wir mehr tun als das.“ Für den Spruch erntete er zustimmendes Gelächter aus dem Saal.