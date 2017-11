Nach Missbrauchsvorwürfen : Kevin Spacey will sich in Behandlung geben

Datum: 02.11.2017 20:07 Uhr

Rund 30 Jahre ist der mutmaßliche Missbrauchsvorfall zwischen Spacey und Rapp schon her, doch jetzt hat er für den Oscar-Preisträger Konsequenzen: Er will die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch nehmen.