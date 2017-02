Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Iranisches Gesellschaftsdrama: Farhadis „The Salesman“

Spätestens seit seinem Oscar für „Nader und Simin - eine Trennung“ zählt Asghar Farhadi zu den wichtigsten Regisseuren des Iran. Schließlich gelang es ihm mit seinen Dramen immer wieder, persönliche Schicksale mit einer Reflexion über den Zustand der iranischen Gesellschaft zu verknüpfen. Das aktuelle Werk des 44-Jährigen, „The Salesman“, ermöglicht erneut einen Einblick in den Alltag des ansonsten von der Außenwelt eher abgeschirmten Landes.

Gleich in den ersten Filmminuten wird das Leben von Emad und seiner Frau Rana erschüttert. Die Erde bebt und ihr Haus wird so beschädigt, dass es unbewohnbar ist. Durch einen glücklichen Zufall aber können die beiden Schauspieler schon kurz darauf in eine leerstehende Wohnung eines befreundeten Theaterkollegen einziehen.

Dort jedoch beginnt erst die eigentliche Geschichte des Films, der gerade neben Maren Ades „Toni Erdmann“ für einen Auslands-Oscar nominiert wurde: Als Rana alleine in der Wohnung ist, wird sie von einem Unbekannten brutal überfallen und schwer verletzt - wahrscheinlich auch vergewaltigt, das aber deutet Farhadi nur an.

Aus Scham und Angst vor dem Gerede der Nachbarn und der Sorge, ihr Gesicht zu verlieren, entscheiden sich Emad und Rana, den Vorfall nicht anzuzeigen. Und doch hinterlässt er Spuren. Rana ist traumatisiert und zieht sich zurück, während Emad auf Rache sinnt und den Täter anhand von Indizien selbst suchen will.

Einmal mehr entfaltet Farhardi so ein Drama um Schuld, Vergebung, Würde und Moral. Sein Werk entwickelt dabei Parallelen zu dem Theaterstück „Tod eines Handlungsreisenden“ von Arthur Miller, das die Hauptdarsteller im Film trotz des Traumas weiter proben und aufführen. Farhadi lässt sich Zeit, das Paar zu beobachten - wie sich die beiden hilflos gegenüberstehen und nicht in der Lage sind, miteinander über ihre innersten Gefühle und Ängste zu sprechen.

Damit ist „The Salesman“ ähnlich still und subtil erzählt wie Farhadis frühere Werke. Dieses Mal allerdings gelingt es ihm über weite Strecken nicht, eine vielschichtige Story zu kreieren, die über die offensichtlichen Ereignisse hinausgeht. Vielmehr fehlt die soziale Komplexität, die zum Beispiel „Nader und Simin“ auszeichneten, so dass sich „The Salesman“ mit einigen Längen und Schwächen über den Mittelteil zieht. Erst gegen Ende, wenn Emad sich zur Selbstjustiz entschließt, stellt Farhadi seine spannendsten moralischen Fragen. Denn wer ist jetzt Täter und wer Opfer?