„Was willst Du, Anastasia?“ – „Ich will Dich“

„Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe“ Dakota Johnson als Anastasia Steele und Jamie Dornan als Christian Grey spielen die Hauptrollen. (Foto: dpa)

Das Drehbuch stammt diesmal von Niall Leonard, dem Ehemann von Romanautorin E. L. James, die mit richtigen Namen Erika Leonard heißt. Dakota Johnson (27) als Anastasia Steele wirft ihrem Christian wieder schmachtende Blicke zu und beißt sich auf die Unterlippe, während Jamie Dornan (34) als aalglatter Christian meistens damit beschäftigt ist, ihr das Höschen abzustreifen. Auf die Dialoge („Was willst Du, Anastasia?“ – „Ich will Dich“) hätte man größtenteils verzichten können.

Mit Songs wie „Love me like you do“ von Ellie Goulding und „Crazy in Love“ von Beyoncé war der Soundtrack des ersten Film sehr erfolgreich – „Earned It“ von The Weeknd wurde sogar für den Oscar in der Kategorie Bester Song nominiert.

„Fifty Shades of Grey“: Erste Verfilmung der erotischen Bestseller Fesselspiele, Peitschenhiebe und andere Sado-Maso-Praktiken Die erotische Roman-Trilogie „Fifty Shades of Grey“ über devote Hingabe und sexuelle Dominanz übertraf alle Erwartungen und stürmte weltweit die Bestsellerlisten. Kein Wunder, dass da auch eine Kinoverfilmung nicht lange auf sich warten ließ. Kurz vorm Valentinstag startet nun das mit Spannung erwartete erste Werk um die Beziehung einer jungen Studentin zu einem etwas älteren Geschäftsmann weltweit in den Kinos - in Deutschland am Donnerstag (12.2.).

Erotik im Kino Sex und Erotik gehören zu vielen Kinofilmen dazu. Immer wieder sorgt diese Mischung auch für Aufregung und erhitzte Gemüter. Doch egal, ob sich etwa Kim Basinger mit Mickey Rourke in „9 1/2 Wochen“ bei sadomasochistischen Spielen vergnügte oder die freizügige Sharon Stone in „Basic Instinct“ nicht nur Michael Douglas den Kopf verdrehte: Erotische oder sexuell explizite Filme spielten an den Kinokassen häufig enorme Summen ein.

Clevere Werbestrategie (1) Was „Fifty Shades of Grey“ davon allerdings schon jetzt unterscheidet, ist die Werbekampagne, die seit Monaten extrem erfolgreich läuft. Viel verraten wird da nicht. Nur sehr wenige Bilder wurden bislang veröffentlicht, scheinen die Spannung der Fans aber zu erhöhen.

Clevere Werbestrategie (2) So war im Sommer der erste Trailer im Internet zu sehen - und obwohl da außer schmachtenden Blicken und zwei Küssen kaum etwas passiert, wurde der Werbefilm millionenfach angeklickt und zu einem der erfolgreichsten Web-Trailer des Jahres.

Clevere Werbestrategie (3) Vor Weihnachten dann, also immerhin noch rund ein Vierteljahr vor dem Kinostart, begann in Deutschland der Vorverkauf für die Tickets. Bei Kinofilmen ist das sonst so zwar kaum üblich, doch dieser Kniff sicherte „Fifty Shades of Grey“ früh die Aufmerksamkeit potenzieller Fans und machte den Film zum Ereignis. Die Strategie ging auf: Weit vorm Kinostart waren laut Verleih mehr als 7. 000 Karten verkauft.

Die Hauptakteure (1) So wie Sharon Stone vor ihrem Part als Femme fatale in „Basic Instinct“ (1992) noch kein großer Star war, sind auch bei „Fifty Shades of Grey“ die Gesichter bislang eher unbekannt – größere Stars trauten sich möglicherweise nicht an den Stoff heran. Neben der Regisseurin Sam Taylor-Johnson, die bisher vor allem als Foto- und Videokünstlerin aktiv war, ist die Wahl der beiden Hauptdarsteller nun aber durchaus spannend: Die Rolle der zunächst verschüchterten Studentin Anastasia Steele übernahm das ehemalige Model Dakota Johnson, Tochter von Hollywoodstars Melanie Griffith und Don Johnson.

Die Hauptakteure (2) Als Anastasias Liebhaber Christian Grey hingegen kann sich Jamie Dornan behaupten. Für den Part des gefühlskalten Mannes, der in seiner Kindheit traumatisiert wurde, sammelte der in Belfast geborene Schauspieler schon Erfahrungen: In der britischen Fernsehserie „The Fall“ spielt er seit 2013 an der Seite von Gillian Anderson („Akte X“) einen emotional verstörten Familienvater, der als Serienkiller seine Machtfantasien über Frauen auslebt.

Diesmal versuchen die Superstars Taylor Swift und Zayn Malik (ehemals One Direction) mit „I don't wanna live forever“ an den Erfolg anzuknüpfen. Außerdem steuerte John Legend, der aktuell in „La La Land“ zu sehen ist, einen Song bei, die Rapperin Nicki Minaj singt ein Lied mit Nick Jonas.

Fazit: Der zweite Teil wird möglicherweise nicht ganz so viele Zuschauerinnen und Zuschauer anziehen wie der erste Teil, da diesmal das Überraschungsmoment fehlt. Außerdem fällt der Valentinstag, auf den die Macher besonders spekulieren, dieses Jahr nicht auf einen Samstag, sondern auf einen Dienstag.

Aber viele Fans der Roman-Trilogie werden sich die Fortsetzung bestimmt nicht entgehen lassen – ebenso wenig wie den dritten Teil, der bereits abgedreht ist und am Valentinstag 2018 in die Kinos kommt – mit der Hochzeit von Ana und Christian.