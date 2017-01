Buffett kennt seine Schwächen

Bevor sie auszog, stellte Susan Buffett jedoch sicher, dass ihr Mann ausreichend versorgt war. Sie bat Freundinnen, regelmäßig nach ihm zu sehen und Essen vorbeizubringen. Buffett kann nicht kochen, frühstückt regelmäßig bei McDonald’s. Eine dieser Freundinnen war Astrid Menks, seine heutige Frau. „Ich sagte: ‚Astrid, geh rüber und bring ihm eine Suppe vorbei. Er schafft es nicht allein“, erinnert sich Susan Buffett. Die Dokumentation bedient sich dabei aus dem einzigen Interview, das sie 2004, wenige Monate vor ihrem Tod dem TV-Talker Charlie Rose gegeben hat.

Ihr Tod kam überraschend und darüber zu sprechen fällt Buffett immer noch schwer. „An manchen Stellen sagt er klar: ‚Ich kann darüber nicht sprechen. Fragen Sie meine Kinder‘“, erzählt Kunhardt. „Er hat uns immer in die richtige Richtung gelenkt. Auch das spricht für ihn.“

Susan Buffett erkrankte 2003 an Mundkrebs, starb ein Jahr später jedoch an einem Schlaganfall, während sie mit ihrem Mann zu Besuch bei Freunden war. Unter Tränen berichtet Buffetts Tochter von den letzten Stunden im Krankenhaus. „Mein Vater saß die ganze Nacht neben ihr und hielt ihre Hand.“ Ihre Stimme wird dünn. “Ich war so stolz auf ihn, denn als es drauf ankam, wusste er, was zu tun ist.” Als sich Buffett selbst ein paar Stunden Schlaf genehmigte, starb sie. Seine Tochter offenbart: „Ihn zu wecken und ihm das zu sagen, war die schwerste, was ich in meinem Leben getan habe.“

Nach einer Phase der Trauer wandte sich Buffett wieder dem Geschäft zu. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat gut 340.000 Mitarbeiter und macht mehr als 200 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Neben Aktienbeteiligungen an Unternehmen wie Coca-Cola und Wells Fargo gehören auch milliardenschwere Energie-, Industrie- und Versicherungssparten dazu, ebenso wie gut 80 mittelständische Unternehmen.

Buffett ist der einzige, der es geschafft hat, ein Unternehmen aufzubauen, das zu den größten zehn börsennotierten Unternehmen Amerikas zählt. Er lebt fürs Geschäft und er kennt seine Stärken. „Es gibt nicht immer eine gute Antwort auf zwischenmenschliche Probleme“, räumt er ein. „Aber es gibt fast immer eine gute Antwort, wenn es ums Geld geht.“