 NSU-Drama von Fatih Akin: Der Film „Aus dem Nichts“ gewinnt US-Kritikerpreis

Hamburger Regisseur Akin hat sich in der Sparte „Foreign Language“ unter anderem gegen die schwedische Satire „The Square“ durchgesetzt. (Foto: Reuters)

Los Angeles Der Film „Aus dem Nichts“ des Hamburger Regisseurs Fatih Akin hat in Hollywood einen weiteren Preis gewonnen. Bei der Verleihung der Critics' Choice Awards in der Nacht zum Freitag wurde das NSU-Drama zum besten nicht-englischsprachigen Film gekürt. Die meisten Trophäen räumte das Fantasy-Märchen „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“ ab: als bester Film, für die Regie von Guillermo del Toro, Szenenbild und Filmmusik.

Der Kriminalfilm „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, der am Sonntag den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen hatte, holte drei Schauspiel-Auszeichnungen: für Hauptdarstellerin Frances McDormand, Nebendarsteller Sam Rockwell und für das beste Ensemble. Gary Oldman gewann mit seiner Darstellung von Winston Churchill in „Darkest Hour“ nach dem Golden Globe nun auch den Kritikerpreis als bester Hauptdarsteller in einem Drama.

Zur Person Fatih Akin Der Regisseur Fatih Akin, 44, gehört zu den erfolgreichsten Filmemachern seiner Generation in Deutschland. Seinen internationalen Durchbruch feierte der Sohn türkischer Eltern 2004 mit dem Drama „Gegen die Wand“ um eine junge Türkin in Deutschland, die gegen die Moralvorstellungen ihrer Familie rebelliert. Akin, der auch als Produzent und Drehbuchautor arbeitet, drehte außerdem Werke wie „Soul Kitchen“, „Tschick“ und die Doku „Crossing The Bridge - The Sound of Istanbul“. In Cannes wurde der in Hamburg lebende Regisseur 2007 mit dem Preis für das beste Drehbuch (für „Auf der anderen Seite“) ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr gewann Diane Kruger für ihre Rolle in „Aus dem Nichts“ den Cannes-Preis als beste Schauspielerin. Der Film startete im November in den deutschen Kinos.

Akin hatte sich in der Sparte „Foreign Language“ unter anderem gegen die schwedische Satire „The Square“, das französische Aids-Aktivisten-Drama „120 BPM“ und das Kambodscha-Kriegsdrama „First They Killed My Father“ von Regisseurin Angelina Jolie durchgesetzt.

Akins Hauptdarstellerin Diane Kruger nahm die Trophäe im kalifornischen Santa Monica entgegen. Der Regisseur sei leider verhindert gewesen, sagte die Schauspielerin. Mit dem Gewinn habe sich ein Traum erfüllt, freute sich Kruger auf der Bühne. Akin hatte am Sonntag in Beverly Hills persönlich den Golden Globe für den besten Auslandsfilm in Empfang genommen. „Aus dem Nichts“ ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat.

Die Critics' Choice Awards sind wichtige Kritiker-Filmpreise. Ausgewählt werden sie von mehr als 300 Mitgliedern des Kritikerverbands Broadcast Film Critics Association aus den USA und Kanada. Die US-Schauspielerin Olivia Munn (37, „X-Men: Apocalypse“) stand als Gastgeberin auf der Bühne.