 Oscar-Film „Icarus“: Moskau zweifelt an Glaubwürdigkeit von Doping-Dokumentation

Die Oscar-Auszeichnung für Bryan Fogels Dokumentarfilm „Icarus“ über Doping in Russland ist aus Sicht russischer Politiker: „rein politisch motiviert“.

MoskauRussische Politiker haben die Glaubwürdigkeit des Oscar-prämierten Dokumentarfilms „Icarus“ über Doping in Russland in Zweifel gezogen. Die Auszeichnung für den Film von Regisseur Bryan Fogel und Produzent Rodschenkow sei „rein politisch motiviert“, sagte der Vorsitzende des Sportausschusses im russischen Parlament, Michail Degtarjow, am Montag in Moskau.

Fogels Film stützt sich vor allem auf Enthüllungen von Grigori Rodschenkow, des früheren Leiters des Moskauer Anti-Doping-Labors. Dieser war selber in Doping verwickelt.

„Allen sollte die, um es so zu sagen, zutiefst widersprüchliche Persönlichkeit Rodschenkows bewusst sein“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. „Deshalb muss man sehr vorsichtig mit allem Material sein, das sich auf seine Angaben stützt.“ Ansonsten gebe es bei der Auszeichnung nichts zu kommentieren, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.

Russland geht strafrechtlich gegen den Wissenschaftler vor, der sich in die USA geflüchtet hat. Der promovierte Chemiker beschrieb in der Dokumentation auch seine Wandlung vom Doping-Fahnder zum Doping-Mitorganisator und später zum Kronzeugen.

Unter anderen sagte er zu seiner Rolle im staatlich dirigierten Dopingsystem: „Du bist auf der ersten Etage, aber da ist noch eine zweite Etage.”

Für die „Los Angeles Times” war diese höhere Machtebene „dramatisch und böse”: Agenten des russischen Geheimdienstes, nächtliche Operationen bei den Winterspielen 2014 in Sotschi und ein gewisser Witali Mutko, der Wladimir Putin acht Jahre als Sportminister diente.

Wegen des systematischen Dopings bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) für die jüngsten Spiele in Pyeongchang nur einzelne russische Sportler zugelassen.