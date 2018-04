„Parfum“ Netflix sichert sich Rechte an Süskind-Serien-Adaption des ZDF

Ende des Jahres erscheint beim ZDF „Parfum“ – ein Sechsteiler nach dem Bestseller von Patrick Süskind. Auch Netflix zeigt die deutsche Adaption.

BerlinEine Serie, die sich ZDFneo und Netflix teilen: Nach seiner Fernsehpremiere auf ZDFneo und im ZDF gegen Ende des Jahres wird der Sechsteiler „Parfum“ nach dem Bestseller von Patrick Süskind 2019 weltweit beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Parallel zur TV-Ausstrahlung auf ZDFneo werde die Serie auch in die Mediathek gestellt. Kurz danach übernimmt das ZDF das „Parfüm“.

„Das ZDF ist mit ZDFneo der Hauptfinancier der Serie und gestaltet redaktionell voll mit“, sagte der ZDF-Fictionchef Frank Zervos der Deutschen Presse-Agentur am Rande des TV-Markts MIPTV in Cannes. Netflix habe sich für später die Rechte für andere Länder und ein zweites Fenster in Deutschland gesichert – ein Jahr nach ZDFneo und dem ZDF selbst.

In der Serie geht es nicht wie im Buch (1985) und im Kinofilm aus dem Jahr 2006 um einen Mörder im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Die Neufassung spielt in der heutigen Zeit am Niederrhein. Zu den Darstellern gehören unter anderem August Diehl, Wotan Wilke Möhring und Ken Duken. Regie führt Philipp Kadelbach.

Das ZDF geht in diesem Fall den umgekehrten Weg, den die ARD beispielsweise mit der Krimiserie „Babylon Berlin“ gegangen ist. Die Produktion wurde im vergangenen Herbst zunächst auf der Abo-Plattform Sky gezeigt und kommt im Herbst 2018 ins Erste.