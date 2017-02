Der Weg zum Jurorensessel

Ähnlich erfolgreich an den Kassen war Paul Verhoeven nie wieder. „Showgirls“ (1995), sein mit expliziten Gewalt- und Sex-Szenen gespicktes Drama um eine Tänzerin in Las Vegas, fiel beim Publikum durch. Verhoeven bekam dafür mehrere „Goldene Himbeeren“ für die schlechtesten Filme des Jahres. Wobei er sich sportlich gab: Der charmante Mann holte die satirisch gemeinte Ehrung als erster Regisseur überhaupt persönlich ab.

Nach zwei weiteren künstlerisch nicht sonderlich erfolgreichen Filmen ging Verhoeven in seine Heimat und arbeitete 2006 ein traumatisches historisches Kapitel filmisch auf, die deutsche Besatzung der Niederlande. In „Schwarzbuch“ erzählt er die Geschichte einer Jüdin (Carice van Houten), die während des Zweiten Weltkrieges eine Liebesbeziehung mit einem SS-Offizier (Sebastian Koch) hat. Der Film gegen alle Klischees von den nur guten Widerstandskämpfern und den nur schlechten Deutschen wurde ein großer Kritikererfolg.

Als es auf der Berlinale politisch wurde Das politische Festival Wie verhält sich die Berlinale hinsichtlich der neuen US-Politik unter Donald Trump? Seitdem die Festspiele im Kalten Krieg ins Leben gerufen wurden, gelten sie als das politischste der drei großen Filmfestivals in Berlin, Cannes und Venedig. Ein Rückblick.

1953 Gary Cooper wettert gegen die Kommunistenjagd von US-Senator Joseph McCarthy. Aufgrund des kurz vor dem Festival gewaltsam niedergeschlagenen Aufstands in Ost-Berlin werden die Äußerungen des Hollywood-Stars zwiespältig aufgenommen.

1970 Michael Verhoeven erhitzt mit seiner Vietnam-Parabel „o.k.“ die Gemüter. Weil sie den Film für „unamerikanisch“ hält, tritt die Jury zurück. Ein Skandal, der Wettbewerb wird abgebrochen.

1974 Das Eis bricht: Auf dem Festival wird erstmals ein sowjetischer Film gezeigt - eine Entscheidung weniger nach künstlerischen, denn nach politischen Erwägungen. Im Jahr darauf ist mit Frank Beyers „Jakob der Lügner“ erstmals eine DDR-Produktion im Wettbewerb.

1979 Die Ostblock-Staaten ziehen ihre Delegationen aus Protest gegen Michael Ciminos US-Vietnamkriegsfilm „The Deer Hunter“ ab.

1988 Der Goldene Bär geht erstmals nach China. Den Hauptpreis für „Rotes Kornfeld“ von Zhang Yimou wertet die Berlinale als Solidaritätserklärung an die liberalen Kräfte im Land.

1990 Die Schauspielerinnen Julia Roberts und Sally Field stehen Hand in Hand mit DDR-Volkspolizisten auf der Berliner Mauer.

2003 Das Festival steht im Zeichen des bevorstehenden Irakkriegs: US-Prominenz wie Richard Gere, George Clooney, Dustin Hoffman und Spike Lee nutzen die Berlinale zur Kritik an den Kriegsvorbereitungen von US-Präsident George W. Bush. Der Goldene Bär geht an den britischen Regisseur Michael Winterbottom für sein Flüchtlingsdrama „In This World“ über die Folgen von Krieg und Terror in Afghanistan.

2011 Wegen einer Gefängnisstrafe kann der iranische Regimekritiker Jafar Panahi seinen Platz in der Berlinale-Jury nicht einnehmen. Mit dem Goldenen Bären für das Familiendrama „Nader und Simin“ von Landsmann Asghar Farhadi setzt das Gremium ein klares Zeichen gegen die Unterdrückung im Land.

2015 Im Fokus steht erneut Panahi: Obwohl der Iran über ihn ein Arbeits- und Ausreiseverbot verhängte, gewinnt dessen heimlich gedrehte und nach Berlin geschmuggelte Komödie „Taxi“ den Hauptpreis.

2016 Die Jury sendet ein klares Signal in Sachen Flüchtlinge: Das erschütternde Dokudrama „Fuocoammare“ von Gianfranco Rosi erhält den Goldenen Bären. „Ich widme den Film allen Menschen auf Lampedusa, die ihre Herzen all denen geöffnet haben, die zu ihnen gekommen sind“, sagt der italienische Filmemacher.

Zuletzt kam seine französisch-deutsch-belgische Produktion „Elle“ heraus. Der Thriller um eine Frau (Isabelle Huppert), die auf sehr ungewöhnliche Weise mit ihrem Vergewaltiger umgeht, wurde seit der Uraufführung beim Filmfestival von Cannes im Mai vorigen Jahres weltweit mit Auszeichnungen überschüttet. Isabelle Huppert gilt vielen als aussichtsreichste Kandidatin für die Auszeichnung mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin. In Deutschland startet der Film am 16. Februar, während der Berlinale, in den Kinos.

Verhoeven, jetzt 78, hat noch viele Pläne. Sein ehrgeizigster: die Adaption seines eigenen Bestsellers „Jesus: Die Geschichte eines Menschen“ aus dem Jahr 2009. In dem Buch wird Jesus als Revoluzzer gezeigt. Auch hier gibt es zahlreiche provozierende Gewaltdarstellungen. Am Beginn etwa steht eine Vergewaltigung Marias durch einen römischen Soldaten. Konservative Christen in den USA haben mit Empörung reagiert, Kritiker mit Verwirrung. Ein Geldgeber für eine Verfilmung hat sich bisher nicht gefunden.

Jetzt leitet Paul Verhoeven als erster niederländischer Jury-Präsident die Wettbewerbsjury der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Man darf gespannt sein, ob die von ihm angeführten Juroren, darunter auch die deutsche Schauspielerin Julia Jentsch („24 Wochen“), am Ende der Filmfestspiele mit ungewöhnlichen, gar schockierenden Entscheidungen überraschen.