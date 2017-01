Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Ich bin kein Star, ich will dorthin“

In einem BILD-Interview blickte er auf die Zeit nach dem Dschungel: „Ich kann alle meine Schulden abbezahlen und bin endlich wieder frei.“ Andere nutzen das RTL-Format als Karriere-Sprungbrett. Model Alexander Keen, auch „Honey“ genannt, wurde bekannt als Freund von „Germany’s Next Topmodel“ Kim Hnizdo.

Jetzt ist das Paar getrennt und Keen möchte selbst Fuß fassen in der Medienbranche. „Durch die Show hat er Gefallen gefunden am Showbusiness und Entertainment“, teilte sein Management dem Handelsblatt mit: „Alexander hat den Wunsch, in der Branche zu arbeiten.“ Aber auch die Gage habe bei der Entscheidung für das Dschungelcamp eine Rolle gespielt. Laut „In Touch“ soll „Honey“ 75.000 Euro mit dem Reality-Format verdienen.

Neben RTL versuchen auch andere Firmen, rund um das Dschungelcamp Geld zu verdienen. Die Ferienhausvermietung FeWo-direkt bietet Unterkünfte in „Dschungelcamp-Nähe“. Unter dem Motto „Ich bin kein Star, ich will dorthin“ hat die Firma vor Kurzem fünf neue Wohnungen rund um die Stadt Murwillumbah präsentiert. Dort wird das RTL-Format produziert. Schnell wird aber klar, dass das Dschungelcamp als PR-Mittel herhalten muss. Drei der fünf Wohnungen sind nämlich eine Autostunde vom Camp entfernt.

Wer trotzdem in die Nähe des Camps nach Australien möchte, muss sich womöglich beeilen. Angeblich will der Besitzer des Grundstücks Craig Parker den Vertrag mit dem britischen Fernsehsender ITV und RTL nicht verlängern. „Die Beziehung zwischen Craig und den Bossen ist sehr schlecht“, soll ein Insider der britischen „Sun“ gesagt haben. Die Sender hätten sich schon nach einem neuen Platz umgesehen.

RTL gibt nun Entwarnung. In einem Gespräch mit dem Magazin DWDL sagte der zuständige Manager für Real Life- und Comedy-Formate, Markus Küttner: „Es sieht so aus, dass wir mindestens drei weitere Jahre hier produzieren können.“ Einen neuen Standort habe man sich bei RTL bisher nicht angesehen.

Es scheint so, als ob auch der Besitzer des Grundstücks trotz Lärmklagen seiner Nachbarn noch einmal abkassieren möchte. Sollte Craig Parker irgendwann wirklich keine Lust mehr haben, werden die Verantwortlichen sicher alles geben, um einen neuen Drehort zu finden. Denn ohne das Dschungelcamp würde RTL nicht nur eine erfolgreiche Sendung verlieren. Ohne das Format müsste der Sender auch auf sehr viel Geld verzichten.