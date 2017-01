Wie RTL von der Werbung profitiert

Neben bekannten Marken sind in diesem Jahr einige neue Produkte beim Dschungelcamp dabei. Autohersteller Opel und die Handelskette REWE sind zum ersten Mal mit sogenannten Cut-Ins vertreten. Das sind die kleinen Einblendungen am unteren Bildrand während des laufenden Programms.

Seat setzt im Dschungelcamp auf Presplits, also Spots zwischen Programm und Werbeblock, die in den Dschungellook integriert sind. Ebenfalls ein Neuling ist das Diät-Programm Weight Watchers, das mit sogenannten Framesplits wirbt. Während des laufenden Programms wird das Fernsehbild kleiner und die Werbung nimmt den Rest des Bildschirms ein.

Nach vierzig Jahren schaltet auch der Sirup-Hersteller TriTop wieder Werbung im Fernsehen. Spots weisen auf die Sendung hin und schließen sie zum Ende wieder ab. Mit diesen Openern und Closern wirbt auch die Reisesuchmaschine Momondo. Sie gehört bereits zum zweiten Mal zu den Werbekunden des Dschungelcamps.

Wie teuer diese Platzierungen genau sind, ist nicht bekannt. Die „Bild“ rechnete jedoch für einen Sonntag vor, wie lukrativ dies alles sein kann: Rund 4,7 Millionen Euro Werbeumsatz bringe eine Sendung im Schnitt. Geschätzt wurde diese Zahl mit einem mittleren Werbewert, 24 Minuten Werbung und zehn Einblendungen. Gleichzeitig sollen die Produktionskosten pro Sendung nur 1,9 Millionen Euro betragen, schreibt „Bild“. Ein gutes Geschäft für RTL.

Besondere Werbeformen hat IP Deutschland in diesem Jahr mit McDonald’s und Bahlsen entwickelt. „Zusammen mit unseren teilweise langjährigen Kunden toben wir uns jedes Jahr erneut kreativ aus“, sagte Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions, in „Werben & Verkaufen“. In einem sogenannten „Animated Action Move“ nimmt die Fast-Food-Kette Bezug auf die Geschehnisse in der Sendung.

Vor dem letzten Werbespot ruft RTL die Zuschauer dazu auf, für ihren Favoriten anzurufen. Dieser Aufruf endet mit einer Animation der Dschungel-Kandidaten und geht über in eine weitere Animation. Darin sind McDonald’s-Produkte zu sehen, die beispielsweise gegeneinander kämpfen. Auch für den Kekshersteller Bahlsen hat IP Deutschland besondere Werbeformen entwickelt.

Zum einen gibt es ein VR-Spiel im Stil des Dschungels. Der Spieler muss darin „Pick up“-Riegel durch seine Bewegung im Dschungel einsammeln. Ansonsten zeigt das Unternehmen sogenannte Programmsplits: Auf der rechten Hälfte des Bildschirms erscheint die Bahlsen-Werbung. Ein Sprecher kommentiert dazu ein tagesaktuelles Ereignis aus dem Dschungelcamp. Auch hier ist unklar, wie viel die beiden Unternehmen für die Sonderplatzierungen zahlen.