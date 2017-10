 „Start Up!“: Carsten Maschmeyer dreht für Sat 1

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

"Start Up!" Aktuell bei der „Höhle der Löwen“ auf Vox, demnächst auf Sat 1: Carsten Maschmeyer wir in der deutschen TV-landschaft immer präsenter. (Foto: dpa)

BerlinAuf dem Fernsehbildschirm ist Carsten Maschmeyer derzeit bei Vox in der Unternehmensgründershow „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Jetzt steht der 58-jährige Finanzunternehmer und Ehemann von Schauspielerin Veronica Ferres seit dieser Woche in Berlin zusätzlich für Sat 1 vor der Kamera, wie der Münchner Privatsender am Donnerstag mitteilte. Dort produziert Maschmeyer die neue Show „Start Up!“ - auch ein TV-Format rund um Unternehmensgründungen.

35 Bewerber sollen dabei mit ihren Ideen vor Maschmeyer und seinem Expertenteam mit der Kunst-Onlineshop-Betreiberin Lea Lange und Klaus Schieble, Geschäftsführer aus der Maschmeyer Group, bestehen. Wer das Trio von seinem Konzept am meisten überzeugt, darf von Maschmeyer ein Investment von einer Million Euro einstreichen und mit ihm zusammen eine Firma gründen. „Start Up!“ soll im Frühjahr 2018 zu sehen sein.