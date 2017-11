„Sie sehen aus wie ein gerupftes Huhn!“

Auf der Toilette bekommt Lindholm unfreiwillig mit, wie sich die jungen Kolleginnen über sie unterhalten: „Ich hab' schon überlegt, ob die ein Alkoholproblem hat.“ „Ich glaube, irgendwer hat die so richtig vermöbelt.“

Es ist schwer vorstellbar, dass eine Kommissarin tatsächlich eine Körperverletzung aus Scham nicht bei der Polizei anzeigt. Aber dass private Probleme die Ermittlungsarbeit von Beamten beeinträchtigen, ist wiederum nachvollziehbar.

Überraschende Wendungen fehlen im „Fall Holdt“. Der „Tatort“ lebt vor allem vom intensiven Spiel Furtwänglers und ihrem von Stadelmann verkörperten Gegenspieler. Der Bankier wechselt zwischen weinerlichem Selbstmitleid und cholerischen Ausbrüchen, an ihm wird deutlich, wie Liebe in Hass umschlagen kann. „In den Szenen mit Aljoscha Stadelmann habe ich Abgründe erspürt, die spannend waren zu spielen“, sagt Furtwängler. Die 51-Jährige sieht ihre Figur diesmal in einer „emotionalen Abwärtsspirale“.

Am Ende wird Charlotte Lindholm zu allem Übel auch noch noch mit einem sexistischen „Sie sehen aus wie ein gerupftes Huhn!“ von ihrem Chef nach Hause geschickt. Den Fall Holdt übernimmt augenscheinlich die Jüngere, die mehr professionelle Distanz an den Tag legt.

Seit 2002 ermittelt Furtwängler als Charlotte Lindholm im „Tatort“: Hat sie etwa keine Lust mehr und will das Staffelholz an eine Jüngere übergeben? Das scheint nicht so. Die Schauspielerin sagt: „Ich sehne mich für Charlotte nach mehr Licht in ihren nächsten Folgen.“