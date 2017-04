Ein ganz besonderer Fall

Drehbuchautor Uli Brée, der mit dem süffisanten Blick in die Wiener Bussi-Bussi-Gesellschaft in der Serie „Vorstadtweiber“ zumindest in Österreich ein Quotenlieferant war, inszenierte einen „Tatort“ zwischen Geschlechterklischees und Beziehungsproblemen. Sein Regiedebüt bei dem Krimi gab Christopher Schier.

Privates Glück scheint das erste Mal seit langer Zeit nur Eisner zu haben. Mit Samy Graf (Ruth Brauer-Kvam), die er bei Brées letztem „Tatort“-Fall „Sternschnuppe“ Anfang 2016 kennenlernte, verbringt er amouröse Stunden. Seine Art kommt aber im Büro trotz seiner verhältnismäßig guten Laune nicht immer an. „Moritz, bitte erspar' mir deine Jesus-Patschen-Dramatik“, sagt Oberst Ernst Rauter (Hubert Kramar).

Powerfrauen - bekannte Kommissarinnen im Tatort Mehr Frauenpower Für die neue Auflage aus der sächsischen Landeshauptstadt geht erstmals ein rein weibliches Ermittlerduo an den Start. Aber schon lange gehören Kommissarinnen zur Krimireihe. Eine Auswahl.

Lena Odenthal Odenthal ermittelt seit mehr als einem Vierteljahrhundert in Ludwigshafen. Damit ist die „Tatort“-Kommissarin, gespielt von Ulrike Folkerts, nach Angaben des Südwestrundfunks eine der ersten weiblichen Ermittler - und heute die Dienstälteste.

Charlotte Lindholm Lindholm ermittelt seit 2002 als etwas unterkühlte LKA-Beamtin in Hannover. Gespielt wird sie von Maria Furtwängler, die zuletzt mit der Episode „Spielverderber“ rund 10,55 Millionen Zuschauer anlockte.

Klara Blum Blum gehörte im Jahr 2002 in Konstanz zur neuen „Tatort“-Verweiblichung. Gespielt wird sie von Eva Mattes. Jetzt das Aus für den Bodensee-„Tatort“, 2016 gibt es nur noch zwei Krimis.

Bibi Fellner Fellner unterstützt als Adele Neuhauser seit 2011 ihren Kollegen Moritz Eisner alias Harald Krassnitzer im Wiener „Tatort“.

Inga Lürsen Lürsen ist seit 1997 als Hauptkommissarin in Bremen im Dienst. Gespielt wird die ruppige Ermittlerin von Sabine Postel. „Harte Schale, weicher Kern“, beschreibt die ARD ihre Rolle.

Kira Dorn Dorn alias Nora Tschirner ist seit 2013 an Bord des „Tatorts“. In Weimar spielt sie an der Seite von Christian Ulmen als Lessing. Der dritte Weimar-„Tatort“ wird am 24. April im Ersten ausgestrahlt.

Karin Gorniak und Henni Sieland Gorniak und Sieland, gespielt von Karin Hanczewski und Alwara Höfels, sind ab März 2016 das junge, weibliche „Tatort“-Team des MDR. Nur für den ersten Fall steht auch Jella Haase („Fack Ju Göhte“) als Polizeianwärterin vor der Kamera.

Doch was hat Ermittler Stefan Pohl (Alexander Strobele) mit dem Mord zu tun? Der sympathische Polizist scheint nach 45 Jahren makelloser Karriere nur seine schwere Krankheit verheimlichen zu wollen. Oder weiß er am Ende mehr als er zugeben will? Einen amüsanten Seitenstrang gibt es mit dem altbekannten Langzeitganoven „Inkasso-Heinzi“ (Simon Schwarz), in dessen Establishment einige Fäden zusammenlaufen.

Für Krassnitzer ist es ein besonderer Fall. Zum 40. Mal ermittelt er nun bereits im TV-Krimi als mürrischer Kommissar. Im Jahr 1999 flimmerte Eisner in „Nie wieder Oper“ erstmals über den Bildschirm. Seine Figur sei im Laufe der Jahre gereift, sagt er. „Sie reagiert manchmal gelassener, kann aber immer noch sehr emotional sein.“ Der Ermittler sei noch immer ein Mysterium für ihn. Die Wandlung vom Draufgänger zum teilweise sanften und ratlosen Ermittler habe vor allem mit seiner Kollegin zu tun. Seit 16 Folgen dreht Krassnitzer bereits mit Neuhauser. Ein Ende des Duos ist nicht in Sicht. Sie drehen bereits den nächsten Österreich-Krimi „Die Faust“.