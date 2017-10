Der amerikanische Filmemacher Samuel Fuller („Polizei greift ein“) steuert den Film „Tote Taube in der Beethovenstraße“ bei, der dann sogar 1974 in den USA mit dem Titel „Dead Pigeon On Beethovenstreet“ ins Kino kommt. Ausgangspunkt des TV-Experiments: ein in Bonn erschossener Privatdetektiv aus den USA.