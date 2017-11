 Tatort: Ein Mord für mehr Gerechtigkeit

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Dresdner „Tatort: Auge um Auge“ Kommissariatsleiter Peter Schnabel (r.) muss mit den Hauptkommissaren Henni Sieland und Karin Gorniak den Mord an einem Abteilungsleiter einer Versicherung aufklären. Dabei tappen die drei lange Zeit im Dunkeln. (Foto: dpa)

DresdenEin Gläschen Sekt mit Blick über die Stadt, auch wenn die Zeiten gerade schlecht sind. „Auf uns“, sagt Ines Böhlert (Marie Leuenberger) und küsst ihren Mann Harald (Peter Schneider). Als sie noch einmal zum Auto geht, lenkt der seinen Rollstuhl auf die gefährlich abschüssige Straße. Der „Kurzschluss“ zu Beginn des neuen Dresden-„Tatort“ endet glimpflich.

Der vierte Fall des sächsischen Ermittlerteams wird an diesem Sonntag (20.15 Uhr) unter dem Titel „Auge um Auge“ im Ersten ausgestrahlt. Zur gleichen Zeit gibt der Abteilungsleiter seiner Versicherung im schicken City-Büro Anweisung, den um seinen Anspruch kämpfenden Kunden Böhlert weiter hinzuhalten. „Sie wissen ja, Zeit ist unsere wichtigste Mitarbeiterin“, frotzelt er – und lacht selbstgefällig ins Telefon. Nur Sekunden später ist er tot: nach drei gezielten Schüssen vom Hochhausdach.

„Ein Scharfschütze in der Versicherung“, witzelt Kommissariatschef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Er und die Hauptkommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) geraten in ein Geflecht aus Intrigen und knallharter Firmenpolitik. Betrug, Eifersucht, Machtstreben, die Motivlage ist so breit wie das Portfolio der Verdächtigen.

Fakten zum Tatort Der Vorspann 30 Sekunden mit spannender, hastiger Ohrwurmmusik, zwei Augen in Nahaufnahme, das rechte im Fadenkreuz, ein Mann, der abwehrend die Arme hebt, rennende Beine auf nassem Asphalt und ein Fingerabdruck, dessen Linie den Flüchtenden einkreist. Übrigens: Für die Titelmelodie spielte Udo Lindenberg Schlagzeug.

Der erste Fall Der erste „Tatort“ war „Taxi nach Leipzig“, der am 29. November 1970 ausgestrahlt wurde. Der Hamburger Hauptkommissar Paul Trimmel (Walter Richter) musste einen deutsch-deutschen Mordfall klären. Der 1000. Tatort heißt ebenfalls „Taxi nach Leipzig“.

Die erste Kommissarin Als erste Ermittlerin der Reihe schickt der Südwestfunk (SWF) 1978 Kommissarin Marianne Buchmüller (Nicole Heesters) mit „Der Mann auf dem Hochsitz“ ins Rennen. Bis 1980 gab es drei Folgen mit ihr.

Am längsten dabei Dienstälteste „Tatort“-Ermittlerin ist Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die seit 27 Jahren (erster Fall: 29. Oktober 1989) in Ludwigshafen Verbrecher jagt. Bisher gab es 64 Fälle, in den meisten war Kollege Mario Kopper (Andreas Hoppe) dabei.

Drehtage In den siebziger Jahren wurde ein Tatort in fünf bis sechs Wochen gedreht. Heute sind es nur noch etwa vier.

Giftschrank Einige wenige „Tatort“-Folgen dürfen nicht wiederholt werden. Sie haben senderintern einen Sperrvermerk. Die Gründe sind verschieden. So spielen bei „Wem Ehre gebührt“ verletzte religiöse Gefühle eine Rolle, bei „Krokodilwächter“ die große Brutalität im Film.

Der missglückte „Tatort“ Zu den Tiefpunkten der „Tatort“-Reihe zählen Kritiker die Fälle des Berliner Kommissars Ernst Roiter (Winfried Glatzeder, 1996-1998). Aus Kostengründen hatten die Folgen eine billig wirkende Optik. Zudem warf man den Filmen vor, zu sexistisch, brutal oder zu wirr zu sein. Die Quoten waren trotzdem passabel.

Die meisten Zuschauer „Rot - rot - tot“ sahen am Neujahrstag 1978 mehr als 26 Millionen Menschen. Das entspricht einer Quote von 65 Prozent. In heutiger Zeit wäre das undenkbar.

Die meisten Toten Die Folge „Im Schmerz geboren“ mit Ulrich Tukur als Felix Murot stellte einen Leichenrekord in der „Tatort“-Geschichte auf. In dem stark von Quentin Tarantino inspirierten Film zählten die Experten vom „Tatort-Fundus“ 51 Leichen – die meisten starben im Kugelhagel.

Die beliebtesten Ermittler Die Münsteraner Boerne und Thiel (Jan Josef Liefers und Axel Prahl) sind das erfolgreichste „Tatort“-Team. Ihre Top-Quote von 13,63 Millionen Zuschauern erreichte kein anderes aktuelles Ermittler-Duo.

Zahl der Ermittler Aktuell wird in 21 Städten ermittelt. In Hamburg sind sogar zwei Teams unterwegs. Es gibt sowohl Einzelgänger als auch größere Ermittlergruppen.

Besuch von Bond Ex-Bond-Mime Roger Moore hatte einen Kurzauftritt in einer Bremer „Tatort“-Folge. Darin gab er Kommissar Stedefreund ein Autogramm.

Twitter-Tatort Mehr als 9000 Tweets werden im Durchschnitt jeden Sonntagabend mit dem Hashtag #tatort verschickt. Bei der blutigen Ausgabe „Im Schmerz geboren“ waren es mehr als 20.000.

Es geht um Mobbing am Arbeitsplatz, enttäuschte Versicherte, um Positionen und Aufstieg, Gerechtigkeit und Rache. Dabei hat die Kripo den wahren Täter lange nicht auf dem Schirm. Drehbuchautor Ralf Husmann hat ein Zeitungsartikel inspiriert, der die im Film gezeigte Entwicklung skizzierte.

Die Leute vertrauten darauf, dass ihnen mit einer Versicherung nichts passieren kann. Aber auch die handelten nach der Maxime: so spät und so wenig wie möglich zahlen. Das könne Betroffene im Einzelfall die Existenz kosten.

„Das fand ich, ist eine gute Grundlage für einen Krimi.“ Und Husmann gefiel die Idee, „Verunsicherung in eine Versicherung zu bringen“. Sein dritter Dresden-„Tatort“ zeige, dass Betrüger auch im Großraumbüro sitzen könnten.