 „Traumschiff“-Abschied von Heide Keller: Letzter Landgang für Chefhostess Beatrice

Heide Keller Die als Beatrice bekannte Fernseh-Schauspielerin hört nach rund 37 Jahren beim ZDF-„Traumschiff“ auf. (Foto: dpa)

BonnHeide Keller zitiert oft Wolfgang Rademann, den 2016 gestorbenen „Traumschiff“-Erfinder. Der habe gesagt: „Es gibt so viel Schreckliches. Da muss man das doch nicht auch noch in der Unterhaltung zeigen.“ Heide Keller, die alle nur als Chefhostess Beatrice auf dem ZDF-„Traumschiff“ kennen, hält sich strikt daran. Bis zur letzten Sekunde.

In der Folge an Neujahr (ZDF, 1. Januar, 20:15 Uhr) ist es nämlich so weit. Beatrice, seit 1981 auf dem „Traumschiff“ und eine Art Kulturgut des deutschen Fernsehens, hängt ihre Uniform für immer an den Nagel. Sie verlässt das Schiff. Allerdings nicht mit Schrecken – sondern mit einem Happy End. Letzter Satz: „Es war schön.“

Es ist kein unbedeutender Abschied, den das ZDF in der Folge „Los Angeles“ zeigt und schon in der Folge „Uruguay“ am zweiten Weihnachtsfeiertag (ZDF, 26. Dezember, 20:15 Uhr) einläutet. Man muss sich das vorstellen: Beatrice war seit dem ersten Stapellauf dabei. Sie ist länger auf dem „Traumschiff“ als Mutter Beimer in der „Lindenstraße“ (ARD). Und als Schiffsmutter stand sie sinnbildlich für die ganze Serie: Harmonie, strahlende Uniformen, wenige Doppeldeutigkeiten. Das Hostess gewordene gute, alte Fernsehen.

Die Geschichte, die rund um ihren letzten Landgang erzählt wird, ist typisch „Traumschiff“: Etwas konstruiert, aber nett anzuschauen. Beatrice hat – unter Pseudonym – ein Buch geschrieben, „an langen Abenden und verregneten Tagen“. Was bemerkenswert ist, denn eigentlich regnet es nie auf dem „Traumschiff“. Das Buch wird auf Anhieb ein Bestseller und bald taucht auch noch ein Hollywood-Produzent auf, man ist schließlich in Los Angeles.

Zudem denkt Beatrice offenkundig schon länger daran, aufzuhören. Die Fernseh-Hostess formuliert es in der Folge so, wie es Schauspielerin Heide Keller bereits Anfang des Jahres formulierte: „Ich möchte gehen, solange ich noch in Stöckelschuhen die Gangway herunterkomme.“ Zu Kapitän Victor Burger sagte sie: „Du bist doch jetzt groß. Du kannst das schon allein.“

Man meint dabei nicht nur zwei Crew-Mitglieder sprechen zu hören, sondern auch einer Abschiedszeremonie zweier Stars der deutschen 80er-Jahre-Serienwelt beizuwohnen. Denn Burger wird gespielt von dem einige Jahre jüngeren Sascha Hehn (63, „Schwarzwaldklinik“), der 1981 als Steward mit an Bord ging. Heute ist er der Chef des Dampfers.