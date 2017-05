Deutschland ist ein großer ESC-Geldgeber

Hinzu kommt: „The Voice of Germany“-Gewinner Andreas Kümmert machte 2015 einen Rückzieher. Jamie Lee, die anschließende „The Voice of Germany“-Gewinnerin, habe zwar in Deutschland, aber beim ESC 2016 keinen Erfolg gehabt, sagte Schreiber.

Drei Debakel in Folge, trotzdem ist Deutschland – neben vier anderen großen Geldgebern und dem jeweiligen Vorjahressieger – automatisch fürs ESC-Finale gesetzt. Ist das gerechtfertigt? „Ja“, sagt Schreiber. „Unter anderem, weil Deutschland der größte Fernsehmarkt Europas ist und die mit Abstand meisten Zuschaueranrufe für das Finale aus Deutschland kommen.“

Deutschland und der ESC-Vorentscheid – in den vergangenen Jahren war das ein kompliziertes Thema. 2010 revolutionierte Stefan Raab die Auswahl des deutschen ESC-Beitrags. In acht Casting-Shows kooperierte die öffentlich-rechtliche ARD mit dem Privatsender ProSieben – und brachte Lena hervor, die mit „Satellite“ schließlich den ersten deutschen ESC-Sieg seit Nicoles „Ein bisschen Frieden“ von 1982 holte.

Seither wurde das Verfahren immer wieder verändert. Eine Bruchlandung erlebte der innerhalb der ARD für den Song Contest zuständige NDR im vergangenen Jahr, als er Xavier Naidoo ohne die zuvor gewohnte Zuschauerabstimmung zum Grand Prix schicken wollte. Für den NDR gab es einen Shitstorm – auch weil Naidoo bereits damals wegen politischer Äußerungen in der Kritik stand.

Dabei ist es gar nicht mal so ungewöhnlich, dass die am ESC beteiligten Fernsehsender ihre Kandidaten bestimmen, ohne vorher das Publikum zu fragen. In Österreich etwa wurde ESC-Gewinnerin Conchita Wurst 2013 vom Rundfunksender ORF direkt nominiert. In Frankreich werden die Kandidaten vom ausstrahlenden Sender France 2 und der französischen Eurovisions-Delegation ausgewählt. In den Niederlanden bestimmt der öffentlich-rechtliche Sender Avrotros, wer das Land beim ESC vertreten darf.

Blanche, die diesjährige Kandidatin Belgiens, die eigentlich Ellie Delvaux (17) heißt, hatte es mit 16 bei „The Voice Belgique“ bis ins Halbfinale geschafft. Die Entscheidung, sie nach Kiew zu schicken, traf letztlich die belgische Rundfunkanstalt RTBF – es reichte für einen sehr guten Platz vier.