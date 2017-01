 US-Kinobetreiber: AMC kauft für fast eine Milliarde ein

Einkaufstour AMC-Veranstaltung in Kalifornien: Die Serie „Better Call Saul“ läuft auf dem US-Sender. AMC Entertainment kauft jetzt in Europa zu. (Foto: AP)

BangaloreDer US-Kinobetreiber AMC Entertainment weitet sein Europageschäft aus. Für 929 Millionen Dollar in bar übernimmt die Kinogruppe die in Stockholm ansässige Nordic Cinema Group, teilte AMC am Montag mit.

Nordic Cinema betreibt 68 Kinos in etwa 50 Städten in den skandinavischen und baltischen Ländern. Der Betreiber soll bei der Tochter Odeon & UCI eingegliedert werden, die AMC erst im November übernahm und die allein in Deutschland und Österreich 26 Multiplex-Kinos unterhält. Mit den neuen Kinos betreibt AMC dann insgesamt 1000 Lichtspielhäuser in 15 Ländern.

AMC gehört zu dem Unterhaltungskonglomerat des chinesischen Milliardärs Wang Jianlin. Vor gut einem Jahr verleibte sein Konzern Dalian Wanda sich das Filmstudio Legendary Entertainment ein, das unter anderem die Batman-Filme und "Jurassic World" produzierte. Damit kaufte China erstmals in Hollywood zu.