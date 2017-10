Weitere Vorwürfe werden laut

Die Ehrenlegion wurde 1802 von Napoleon geschaffen, die Auszeichnung ist die höchste Frankreichs. Die Ehrenlegion hat rund 93 000 Mitglieder. Jedes Jahr werden auch rund 400 Ausländer geehrt - im Gegensatz zu Franzosen werden sie damit aber nicht zu Mitgliedern der Ehrenlegion.

Weinstein war nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP im März 2012 vom damaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy zum Ritter der Ehrenlegion ernannt worden. Die Oscar-Akademie in den USA entschied am Samstag, den 65 Jahre alten Produzenten auszuschließen.

Indes hat die Polizei in London Medienberichten zufolge mit Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe in drei weiteren Fällen übernommen. Scotland Yard nannte keine Details, bestätigte aber, dass es sich um denselben Verdächtigen handele, wie in einem Fall, der bereits am Donnerstag bekannt geworden war. Dabei geht es um einen Vergewaltigungsvorwurf der britischen Schauspielerin Lysette Anthony gegen Weinstein, wie die „Times“ am Sonntag berichtete.

Nun soll sich ein weiteres Opfer Weinsteins an die Behörden gewandt haben. Es handele sich dabei um Vorfälle aus den Jahren 2010, 2011 und 2015 in London, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

Der 65-jährige Hollywood-Mogul Weinstein steht seit Tagen im Zentrum eines Skandals um sexuelle Übergriffe im Filmbusiness. Mehrere Frauen werfen ihm Belästigung bis hin zur Vergewaltigung vor. Weinstein bestreitet, Frauen zum Sex gezwungen zu haben.

Im Zuge der Enthüllungen um den Hollywood-Produzenten werden auch Anschuldigungen an anderer Stelle laut. So hat der dänische Regisseur Lars von Trier nun Vorwürfe zurückgewiesen, er habe die isländische Sängerin Björk bei Dreharbeiten belästigt. „Das war nicht der Fall“, sagte der 61-Jährige am Montag der Zeitung „Jyllands-Posten“. „Aber dass wir keine Freunde waren, das ist ein Fakt.“ Björk (51) hatte am Sonntag in einem Eintrag auf Facebook berichtet, sie sei von einem dänischen Regisseur belästigt worden. Als sie den Mann abgewiesen habe, habe er geschmollt und sie vor dem Team schlecht gemacht. Einen Namen nannte sie nicht.

Mit von Trier drehte Björk den Musicalfilm „Dancer in the Dark“, der im Jahr 2000 die Goldene Palme in Cannes gewann. Von Trier sagte der Zeitung, es überrasche ihn nicht, dass die Sängerin ihn jetzt beschuldige. Sie habe sich ständig über ihn beklagt und es habe Streit gegeben.

Auch Produzent Peter Aalbæk Jensen wies die Vorwürfe zurück: „So weit ich mich erinnere, waren wir Opfer“, sagte er. „Diese Frau war stärker als Lars von Trier, ich und unsere Firma zusammen. Sie diktierte alles.“

Björk hatte geschrieben, ihr Facebook-Eintrag sei inspiriert von den Frauen, die nach dem Skandal um sexuelle Belästigungen in Hollywood von ihren Erfahrungen berichtet hätten.