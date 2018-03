Vision 2030 in Saudi-Arabien Kultur statt Öl – der saudische Kronprinz überrascht mit gigantischen Investments

64 Milliarden Dollar für Kinos und Opernhäuser: Das erzkonservative saudische Königreich will seinen Weg in die Moderne bauen.

Berlin/RiadEs war der Tag, an dem in Riad ein Multi-Milliarden-Projekt zum Aufbau einer Entertainment-Industrie verkündet wurde, als in einem Kiez-Kino in Kreuzberg ein bemerkenswerter saudischer Film Weltpremiere feierte. Und der Titel steht genauso für den Inhalt des Streifens wie für die Vorgänge im Königreich zwischen Rotem Meer und Golf: „A Silent Revolution“.

In dem von den beiden Filmemacherinnen Danya Alhamrani und Dania Nassief produzierten bemerkenswerten Werk berichten 60 saudische Frauen über den Kampf um Bildung, Einfluss in Politik, die ersten Wahlen in den Vorstand einer Handelskammer, um ihre Teilnahme bei Olympia oder das Recht, als saudische Frau den Mount Everest zu besteigen.

Wer die Bilder am Donnerstagabend sieht, die mit Hilfe der Initiative „Filme ohne Grenzen“ in Berlin Premiere hatte, versteht, wie gigantisch der Wandel im bisher von erzkonservativen wahhabitischen Moslems beherrschten Wüstenstaat ist. Ganz und gar nicht „silent“, diese Revolution in Saudi-Arabien.

Saudi Arabien und die Menschenrechte Verheerende Lage Saudi-Arabien gilt als eines der Länder mit den massivsten Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Die Menschenrechtslage ist verheerend. So sind die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und die Rechte der Frauen stark beschnitten. Quelle: dpa Frauenrechte Der in der Ölmonarchie verbreitete Wahhabismus - eine der konservativsten Strömungen des sunnitischen Islams - unterwirft Frauen strengen Regeln. Ohne die Genehmigung eines männlichen Vormundes dürfen sie nicht reisen oder heiraten. Auch Autofahren ist ihnen untersagt. In der Öffentlichkeit treten sie meistens nur verschleiert auf. Drakonische Strafen Immer wieder kommt es zu Inhaftierungen und Hinrichtungen von Regierungskritikern und Aktivisten. Vor allem die drakonischen Strafen werden international scharf kritisiert. Für besonders großes Aufsehen sorgte weltweit der Fall des Bloggers Raif Badawi, der wegen Beleidigung des Islams zu 1000 Peitschenhieben verurteilt worden war. Mehr Hinrichtungen Die Zahl der Hinrichtungen stieg Berichten zufolge auf mehr als 150 Exekutionen in den vergangenen beiden Jahren. Unter Diskriminierung leiden die schiitische Minderheit im Osten des Landes sowie die Millionen ausländischen Arbeitskräfte.

Nur wenige Stunden zuvor war in der saudischen Hauptstadt Riad der nächste Schritt dieser Revolution verkündet worden: Der Chef der General Entertainment Authority (GEA), Ahmad bin Aqeel Al-Khatib, gab 64 Milliarden Dollar Investments zum Aufbau einer Unterhaltungsindustrie im Königreich bekannt. Dazu sollen bereits im kommenden Monat im wichtigsten Petrostaat der Welt das erste Kino seit fast 40 Jahren eröffnet werden.

Ein erstes Opernhaus in der Hafenstadt Dschidda – wo seit zwei Jahrzehnten Musik aus der Öffentlichkeit verbannt war ¬ wird folgen. Amüsierparks, Konzertsäle und allein 5000 Festivals und Kulturveranstaltungen sind geplant in diesem Jahr.

GEA-Chef Al-Khatib rechnet in den nächsten Jahren mit vier Milliarden Dollar Einnahmen jährlich und sogar fast zehn Milliarden Dollar im Jahr 2030 für die neue saudische Unterhaltungsindustrie. Und das Jahr ist Ziel: Vision 2030 – so ist der gewaltige Umbauplan des jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman betitelt, mit dem er sein Land aus der Falle der Ölabhängigkeit führen will.

Bisher ist Saudi-Arabien der weltgrößte Ölexporteur und steht mit dem Verkauf von zehn Prozent des Ölgiganten Saudi Aramco in der zweiten Jahreshälfte vor dem global bedeutendsten Börsengang aller Zeiten (mit geplanten 100 Milliarden Dollar Erlösen). Damit ist das Königreich, in dem 70 Prozent der Menschen unter 30 Jahren alt sind und die Jugendarbeitslosigkeit bei gut einem Drittel liegt, zu anfällig von Ölpreisschwankungen.

Diese reichten in den letzten Jahren von 110 bis 20 Dollar je Fass (a 159 Litern). Nun will MbS, wie der Kronprinz gerade von der Jugend seines Landes genannt wird, sein Land fit machen für die Zeit nach dem Öl. Und dafür massiv in andere Sektoren investieren.

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Saudi Arabien Mehr Ex- als Importe Als weltgrößter Erdölproduzent ist Saudi-Arabien auch ein wichtiger Handelspartner für die Bundesrepublik Deutschland. Die Exporte aus Deutschland übersteigen dabei die Einfuhren aus dem Wüstenstaat um mehr als das Zehnfache. Während die Bundesrepublik 2016 Waren im Wert von 7,3 Milliarden Euro in die Monarchie schickte, setzte Saudi-Arabien in Deutschland nur Güter im Wert von etwa 625 Millionen Euro ab. Erdöl Den weitaus größten Teil der Importe aus Saudi-Arabien macht das Erdöl des Opec-Mitglieds aus. Außerdem bezieht Deutschland Kunststoffe und Industriechemikalien. Demgegenüber exportiert die Bundesrepublik vor allem Maschinen (2015: 19,9 Prozent), Autos und Autoteile (16,2 Prozent), Elektrotechnik (8,1 Prozent) und Nahrungsmittel (7 Prozent). Waffen Trotz der prekären Menschenrechtslage in Saudi-Arabien und der saudischen Bombardements mit vielen getöteten Zivilisten im Jemen werden auch immer noch deutsche Waffen exportiert. 2015 wurden 17 Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen erteilt. Die Aufträge waren 23,8 Millionen Euro Wert. Vision 2030 Saudi-Arabien ist nach den Vereinigten Arabischen Emiraten der wichtigste Handelspartner Deutschlands in der Region. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass Riad auch weiterhin wichtig bleibt. Denn das groß angelegte Wirtschaftsprogramm der „Vision 2030“ setze auf industrielle Diversifizierung und erneuerbare Energien und damit auf „Kernbereiche deutscher Kompetenz“.

„Der Wandel ist absolut nötig, Saudi-Arabien muss sich diversifizieren“, meint Sebastian Sons, Deutschlands bester Saudi-Arabien-Experte. Das Land habe seit langem dringend eine Diversifizierungsstrategie gebraucht, wie sie MbS jetzt verfolge.

Auch die gigantischen Investitionen in den Aufbau einer Unterhaltungsindustrie seien richtig, sagt der Wissenschaftler von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Dies ziehe dringend nötige Auslandsinvestitionen an und bringe die Saudis dazu, ihr Geld im Land selbst auszugeben, statt für Kinobesuche ins benachbarte Bahrain oder für Konzerte nach Dubai zu fliegen.

„Zum Filmegucken müssen wir bald nicht mehr ins Ausland reisen“, meint auch Filmemacherin Danya Alhamrani. Sie hofft auch für ihre Zunft nun auf schnellen Wandel: Den gerade in Berlin vorgestellten Film „A Silent Revolution“ habe sie sechs Jahre machen müssen, da Geld dafür immer nur beim Drehen von Werbeclips für die Industrie abfiel.

Das dürfte nun anders werden, wie eben auch die Rolle der Frauen in ihrer Heimat: „Westliche Medien haben ein völlig falsches Bild über Frauen in Saudi-Arabien, ihnen geht es immer nur um Fahrverbot für Frauen und den Schleier“, kritisiert die engagierte Filmproduzentin.

Von Juni an dürfen Frauen im Königreich am Roten Meer selbst Autofahren und viele der Frauen in ihrem Streifen traten sogar ohne Kopftuch vor die Kamera. Die Haltung der saudischen Männer dazu sei ambivalent: „Viele Männer sind nur dagegen, dass ihre Frauen allein auf die Straße gehen, in Shopping Malls oder zum Friseur gehen, weil sie sie bisher dann fahren müssen. Sie sind sehr dafür, dass Frauen bald selbst das Auto lenken dürfen.“

Doch es geht um mehr: „Ohne Frauen wird der Wandel in Saudi-Arabien der Wandel nicht möglich“, sagt der Autor des famosen Saudi-Arabien-Buches „Auf Sand gebaut“. Sons, der vor der DGAP wissenschaftlicher Abteilungsleiter beim Deutschen Orient-Institut in Berlin war, warnt aber auch: „MbS erzeugt viele Hoffnungen und Erwartungen – nun muss er liefern.“

Zurück in die Zukunft – so hieß eine berühmte Film-Trilogie mit Zeitmaschine, in der der Jugendlichen Marty McFly (Michael J. Fox) und sein Freund Dr. Emmett L. „Doc“ Brown (Christopher Lloyd) zwischen den Jahren 1885 und 2015 hin und herreisten.

Es ist ein wenig wie im heutigen Saudi-Arabien: Dort katapultiert der Kronprinz das Land der heiligen islamischen Stätten Mekka und Medina aus der gefühlten Steinzeit in die Moderne. Und es geht ihm nicht nur um das Weg vom Öl, die Diversifizierung, und die gesellschaftliche Einbeziehung von Frauen.

Sein Ansatz ist größer, entscheidend für den dringend nötigen Wandel im Mittleren Osten, für das Ende islamistischen Terrors: Mohammed bin Salman, der bald Nachfolger seines Vaters, des 82-jährigen Königs Salman, werden soll, will die Vormacht der sunnitischen Moslems in ein neues Zeitalter führen: In einen „modernen Islam“, wie MbS verkündet hat.

Back to the future – als Islam und Mittlerer Osten Horte von Modernität, Wissenschaft und Fortschritt waren. Jetzt geht es immerhin erst einmal um Kinos, Opernhäuser, Abenteuerparks…