„"Das geht nicht", hat er nie gesagt“

Sein souveräner Umgang mit der Linse machte ihn auch zu einem gefragten Partner in der Musikszene. Prince wählte ihn für seinen Film „Under the Cherry Moon“. Als sein Markenzeichen galt der „Ballhaus-Kreisel, eine 360-Grad-Rundumverfolgung der Darsteller sowie der Effekt eines gleichzeitigen Einzoomens in eine Szene bei gleichzeitigem Rückzug der Kamera.

Ballhaus beendete seine Karriere mit Scorseses Oscar-prämiertem Werk „Departed“. 2014 veröffentlichte der Vater zweier Kinder eine Autobiografie, in der er auch von den harten Zeiten berichtete, als klar wurde, dass Ballhaus an grünem Star leidet. Er war bis zu ihrem Tod mit der Mutter der Söhne, Helga Ballhaus, verheiratet.

Martin Scorsese erinnerte sich am Mittwoch an Ballhaus als einen „sehr engen Freund“, der „die Art verändert hat, wie ich darüber nachdenke, was es bedeutet einen Film zu machen“, sagte die Regier-Legende dem „Hollywood-Reporter“. Als er Ballhaus getroffen habe, habe er einen Durchhänger in seiner Karriere gehabt, und der Deutsche habe ihm „die Begeisterung für das Filmemachen zurückgegeben“. Ganz einfach durch seine Begeisterung: „"Das geht nicht", hat er nie gesagt.“

Vielleicht wird er ja irgendwann auch mal mit Sohn Florian Ballhaus arbeiten, der ebenfalls eine Hollywood-Karriere anstrebt und schon bei Filmen wie „Der Teufel trägt Prada“ mitgearbeitet hat.