„Ich habe einfach zu viel Persönlichkeit für eine Person“

Leias Bedeutung in den Star-Wars-Filmen wächst mit den weiteren Teilen. Sie darf endlich vernünftige Kleidung tragen – mit Ausnahme des Bikinis in Episode VI – bleibt tough, aber menschlich, wird zur entscheidenden Figur der Rebellion. Und auch die echte Carrie Fisher wächst an ihrem Leben. Sie heiratet den Musiker Paul Simon, die Ehe hält aber nur ein Jahr. Fisher schafft es nie ganz, ihre Paraderolle abzuschütteln, aber sie etabliert sich als ernstzunehmende Nebendarstellerin.

1987 schreibt sie den autobiographischen Roman „Grüße aus Hollywood“, der 1990 erfolgreich verfilmt wird. 1992 wird sie Mutter, ist zu diesem Zeitpunkt als Autorin etabliert. Sie heiratet den Vater ihrer Tochter, der sie bald darauf für einen Mann verlässt. Es vergeht viel Zeit, Zeit, die sie mit Exzessen, Geldverschwendung und Promiskuität füllt, bis bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert wird. Nach der Trennung von ihrem Mann kann ihr ein Aufenthalt in der Psychiatrie endlich helfen.

„Ich habe einfach zu viel Persönlichkeit für eine Person und nicht ganz genug für zwei“, schreibt sie in ihrem 2008 erschienenen Buch „Wishful Drinking“. Die Medikation hilft, auch wenn sie immer wieder Rückfälle erleidet, auch öffentlich. In ihre prägende Rolle kehrt sie 2015 auf die Leinwand zurück. In „Das Erwachen der Macht“ spielt Carrie Fisher General Leia Organa.

Die „Star Wars“-Filme Star Wars – Krieg der Sterne Der Science-Fiction kommt im Februar 1978 unter der Regie von George Lucas in die deutschen Kinos. In den USA startete der Film bereits 1977. In einer fernen Zukunft wehrt sich eine Gruppe von Rebellen gegen die brutale Unterdrückung durch das machthungrige Imperium. An der Spitze der dunklen Streitmächte steht die Figur Darth Vader mit seiner schwarzen Atemmaske.

Das Imperium schlägt zurück Die Fortsetzung des monumentalen Weltraum-Epos mit vielen Spezialeffekten kommt 1980 unter der Regie von Irvin Kershner in die Kinos. Darth Vaders gefährlichste Waffe, der Todesstern, ist zerstört, doch seine Truppen sind nicht geschlagen. Sie stöbern die Rebellen in ihren Verstecken auf und unterwerfen sie.

Die Rückkehr der Jedi-Ritter Das gute Ende der Saga flimmert 1983 unter der Regie von Richard Marquand über die Leinwände. Wesen aus allen Ecken der Galaxis treffen die Vorbereitungen für die entscheidende Schlacht gegen das Imperium - und gewinnen mit Hilfe der wiedererstarkten Jedi-Ritter.

Episode I: Die dunkle Bedrohung 1999 springt Regisseur George Lucas rund 30 Jahre vor die Ereignisse der bekannten Star-Wars-Filme zurück. In der Galaktischen Republik ist ein Streit über die Besteuerung der Handelsrouten ausgebrochen. Der friedliche Planet Naboo mit seiner Königin Amidala wird von der geldgierigen Handelsföderation angegriffen.

Episode II: Angriff der Klonkrieger George Lucas setzt 2002 seine Sternenkrieger-Vorgeschichte fort. Königin Amidala hat den Thron von Naboo verlassen, um im Senat zu Botschafterin Padme zu werden. Dort deckt sie einen Korruptions-Deal auf, und ihr Leben gerät in Gefahr.

Episode III: Die Rache der Sith 2005 kommt die Vorgeschichte zu ihrem Ende. Regisseur George Lucas lässt die Machtkriege weiter wüten. Die Kluft zwischen Kanzler Palpatine und dem Jedi-Rat wird immer weiter vergrößert. Dabei gerät der junge Jedi-Ritter Anakin Skywalker in einen schweren Gewissenskonflikt. Er mutiert später zum bösen Darth Vader.

Sie spielt eine Leia, deren Herkunft ihr ganzes Leben prägte, deren Biographie von Kampf und Leid dominiert wird. Eine Leia, die mit viel Würde gealtert ist – und mit viel Kraft und Persönlichkeit auch nach Jahrzehnten die starke Frau des Star-Wars-Universums ist. Eine Leia, die keinen Han Solo an ihrer Seite braucht, keine Luke Skywalker, um diplomatisches und militärisches Oberhaupt zu sein. Am Ende steht die Versöhnung mit der Schöpfung George Lucas‘, der, wie sie einmal sagte, ihr Leben ruiniert hatte und den Fisher zugleich hasste und liebte.

Carrie Fishers größtes Verdienst dürfte es sein, nicht nur die Widrigkeiten ihres Lebens, sondern auch das Prinzessinnen-Korsett ihrer Rolle überwunden zu haben. So sehr sie Sexsymbol war, so viel mehr war sie ein Vorbild für Selbstbestimmung, für Mut und Offenheit, für eine Frau, die gelernt hat, im chauvinistischen Hollywood sich selbst zu finden. Und sie durfte einen Traum leben, um den sie Millionen Menschen beneiden: Teil der Star-Wars-Geschichte sein. Die Macht war wahrlich mit ihr.