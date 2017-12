 Pferdesport: Deutsche Galopper beim Katar Derby Dritter und Sechster

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nach einem Rennen von zweiter Stelle wurde der von Waldemar Hickst in Köln-Weidenpesch trainierte ParvizNach einem Rennen von zweiter Stelle wurde der von Waldemar Hickst in Köln-Weidenpesch trainierte Parviz (Marc Lerner) nach 2000 Metern Dritter. Northsea Star (Adrie de Vries), den Markus Klug in Köln-Rath/Heumar trainiert, lief vom letzten Platz auf den sechsten Rang vor, musste aber zuviel Boden gutmachen.

Der Sieg in dem mit 500 000 US-Dollar dotierten Rennen ging an Italiens Derbysieger Mac Mahon, der mit Jockey Dario Vargiu gewann und beim achten Start seinen fünften Sieg erreichte.