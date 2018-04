 Pferdesport: Rothenberger in Hagen mit starkem Dressur-Comeback

Team-Olympiasieger Sönke Rothenberger hat ein erfolgreiches Comeback im Dressur-Viereck mit seinem Erfolgspferd Cosmo gefeiert.

Der deutsche Dressurreiter Sönke Rothenberger auf dem Pferd Cosmo. Foto: Friso Gentsch (Foto: dpa) Sönke Rothenberger

Nach seinem dritten Platz im Grand Prix beim hochklassig besetzten Turnier in Hagen am Teutoburger Wald entschied der 23-Jährige aus Bad Homburg mit seinem Wallach den Grand Prix Special für sich. Mit 82,255 Prozentpunkten verwies Rothenberger die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth mit Emilio (81,383) auf Platz zwei. Dritte wurde mit einigem Abstand Jessica von Bredow-Werndl auf Zaire (77,872).

Am Tag zuvor hatte die Rheinbergerin Werth auf ihrem zwölf Jahre alten Wallach den Grand Prix vor von Bredow-Werndl und Rothenberger gewonnen. Für Rothenberger war es der erste Start mit Cosmo seit der EM in Göteborg, wo er knapp hinter Werth Kür-Silber holte.

Das Turnier in der Nähe von Osnabrück gilt vor allem für die Dressurreiter als Auftakt in die Freiluftsaison und als erste Standortbestimmung im Hinblick auf die folgenden Großereignisse. In diesem Jahr ist die WM in den USA der Saisonhöhepunkt.

Für die Weltmeisterschaft brachte sich auch Kristina Bröring-Sprehe wieder in Erinnerung. Die Team-Olympiasiegerin aus Dinklage sicherte sich am Samstag mit einem starken Auftritt auf ihrem schon 17 Jahre alten Ausnahmehengst Desperados die Kür.

