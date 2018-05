 Pferdesport: Springreiter Christian Ahlmann gewinnt erstmals in Wiesbaden

Springreiter Christian Ahlmann gewinnt erstmals in Wiesbaden

Springreiter Christian Ahlmann hat zum ersten Mal in seiner Karriere den Großen Preis von Wiesbaden gewonnen. Auf seinem Pferd Clintrexo blieb der ehemalige Weltranglisten-Erste in der entscheidenden Siegerrunde in einer Zeit von 45,84 Sekunden fehlerfrei.