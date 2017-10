AfD ist bestimmendes Thema

+++ Wie umgehen mit der AfD? +++

Die AfD ist das bestimmende Thema des Vormittags. Die Frage ist, wie die anderen Parteien auf die AfD regieren sollten und die Provokationen, die von ihr zu erwarten sind. Der Linken-Abgeordnete Stefan Liebich hat einen Rat:

+++ Internationale Presse schaut auf Deutschland +++

Die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ blickt heute auf die Ereignisse in Berlin: „Angela Merkel steckt in Schwierigkeiten wie nur selten in der Vergangenheit. Wolfgang Schäuble wechselt seinen Job und hat nun kein Ministerium mehr. Eine neue Regierungskoalition dämmert herauf und es ist nicht leicht, sie zusammenzubringen. Die Sozialdemokraten sind desorientiert. Und die nationalistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) ist im Kriegszustand. So beginnt heute, einen Monat nach der Wahl am 24. September, die neue deutsche Legislaturperiode. (...) Für Berlin ist es ein Zeitenwechsel.“

+++ Merkel führt Geschäfte weiter +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gebeten, die Geschäfte bis zur Ernennung der Nachfolge weiterzuführen. Das teilte das Bundespräsidialamt unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung des Bundestags mit. Nach Artikel 69 des Grundgesetzes endet das Amt des Kanzlers oder eines Bundesministers mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestags. Darin heißt es auch: „Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.“ Im Anschluss an die Sitzung des Bundestags erhalten Merkel und ihre noch 14 Minister von Steinmeier die Entlassungsurkunden. Die geschäftsführende Regierung hat dieselben Befugnisse wie eine reguläre. Es ist aber gängige Praxis, dass sie ihre politischen Entscheidungen auf das Nötigste begrenzt, um der kommenden Regierung keine Vorgaben zu machen.

+++ Diese Politiker wollen in das Präsidium +++

Die meisten Beschlüsse, die das Plenum des Bundestags trifft, werde vorab in anderen Gremien gut vorbereitet. So ist es auch heute: Mitglieder aller Fraktionen haben sich im Vor-Ältestenrat getroffen und die Tagesordnung entworfen. Absehbar ist, dass die Abgeordneten die von den Fraktionen nominierten Kandidaten in ihr Präsidium wählen. Bundestagspräsident soll Wolfgang Schäuble (CDU) werden. Pro Fraktion soll ein Stellvertreter entsandt werden.

Die Unionsfraktion hat Hans-Peter Friedrich (CSU) nominiert. Die SPD hat noch am Montagabend Thomas Oppermann benannt, nachdem sich Konkurrentinnen um das Amt zurückgezogen hatten. er AfD-Kandidat Albrecht Glaser wird von vielen abgelehnt. Ob er es schafft, ist darum unsicher. Die FDP entsendet Wolfgang Kubicki. Die Grünen halten an der bisherigen Bundestags-Vize Claudia Roth fest. Auch die Linken-Frau Petra Pau soll erneut in das Gremium gewählt werden.