BerlinNach jahrelanger Debatte hat der Bundestag Homosexuellen in Deutschland den Weg zur Ehe geebnet. Der von SPD, Grünen und Linken eingebrachte Gesetzentwurf der Länder erhält eine klare Zustimmung – auch fast ein Viertel der Unionsabgeordneten votiert mit Ja.

+++ Merkel gibt Statement ab +++

Nach dem „Ja“ zur Ehe für alle, wendet sich die Kanzlerin an die Öffentlichkeit. „Manche mögen sich erinnern, dass ich im Jahre 2013 auf die Frage der Volladoption für gleichgeschlechtliche Paare auch für mich keine zufriedene Antwort gegeben habe“, ihre Meinung dazu habe sie mittlerweile geändert. Trotzdem habe sie gegen den Gesetzesentwurf gestimmt. Merkels Grundüberzeugung sei, dass der Artikel sechs den Schutz von der Ehe zwischen Mann und Frau verteidige, deswegen habe sie dagegen gestimmt.

+++ Ehe für alle ist beschlossen +++

393 Abgeordnete haben für die Ehe für alle gestimmt, 226 Abgeordnete dagegen, vier haben sich enthalten. Angela Merkel hat gegen die Öffnung der Ehe gestimmt.

+++ Abstimmung läuft +++

Die namentliche Abstimmung ist im Gange. Volker Kauder und Gerade Hasselfeldt haben bereits dagegen gestimmt. Wer, wie abgestimmt hat, wird nach dem Ergebnis hier einsehbar sein.

+++ Debatte geht zu Ende +++

Karl-Heinz Brunner (SPD) ist der letzte Redner. Er trägt eine Krawatte in den Farben der LGBT-Farben und begrüßt die heutige Debatte als historischen und überfälligen Moment. „Liebe und Verstand dringen heute endlich zu ihrem Recht“, sagt Brunner. Das sei ein Erfolg für die Demokratie. Er bittet die Abgeordneten um Zustimmung für den Gesetzesentwurf. „Damit die Diskriminierung von Lesben und Schwulen in Deutschland, rechtlich endlich ein Ende findet.“

Auf der Bundestagstribüne sitzt Ulli Köppe, der Merkel am Montag die Frage nach der #Ehefueralle stellte pic.twitter.com/5LnWzV3K1t — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) 30. Juni 2017

+++ Hasselfeldt: „Ehe ist Grundlage unseres Staates“ +++

Für die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Gerade Hasselfeldt, ist eindeutig, dass die Ehe zwischen Mann und Frau besteht. Das sei ihre persönliche Meinung. Sie respektiere die Entscheidung jedes einzelnen, betonte Hasselfeldt. „Dieser Respekt soll aber auch jenen zuteil werden, die diesem Gesetzesentwurf heute nicht zustimmen.“

+++ Kahrs: „Frau Merkel, vielen Dank für nichts!“ +++

Johannes Kahrs (SPD) greift Bundeskanzlerin Angela Merkel scharf an. Diese Abstimmung sei nicht ihr Verdienst gewesen, sie sei in ihren „Schabowski-Moment“ hineingestolpert. „Es war immer wieder die Union, die die Ehe für alle blockiert hat“, ruft Kahrs sichtlich aufgebracht. „Frau Merkel, vielen Dank für nichts!“

rede in 3 minuten zur öffnung der ehe ❤️ bin stolz. danke allen die das über die jahrzehnte ermöglicht haben. — Johannes Kahrs (@kahrs) 30. Juni 2017

+++ Beck: „Epoche der Akzeptanz kann beginnen“ +++

Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck nennt diesen Tag einen großen Tag für die Lesben- und Schwulen Gemeinde in Deutschland. „Die Epoche der Akzeptanz kann beginnen“. Es ist der letzte Tag im Parlament für Beck, der sich seit 23 Jahren jeden Tag seines Lebens als Abgeordneter für die Gleichberechtigung Homosexueller eingesetzt hat.



+++ „Zeitpunkt der Öffnung ist da“ +++

„Nicht jeder, der heute dagegen stimmt, ist homophob“ sagt der CDU-Abgeordnete Jan-Marco Luczak. Für ihn sei der Zeitpunkt der Öffnung der Ehe da, wenn 82 Prozent der Deutschen laut den neuesten Umfragen dafür sind. Kein Kind würde weniger geboren und kein heterosexueller diskriminiert, sagt Luczak. Der Begriff der Ehe laut dem Grundgesetz offen gehalten. Luczak ist studierter Jurist und Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz.

Der CDU-Abgeordnete appelliert gerade an seine eigene Partei: „Gebt euch einen Ruck“.

Ehe (r) nicht für alle Deutschland ist nicht der einzige Nachzügler in Sachen Ehe für alle. In vielen Ländern ist sogar Homosexualität noch immer illegal und wird im Jemen, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Saudi Arabien, Somalia und dem Sudan sogar mit der Todesstrafe verfolgt. In weiteren afrikanischen Staaten, wie etwa Sambia, Tansania, Eritrea und Äthiopien drohen Homosexuellen Strafen von 14 Jahren bis hin zu lebenslanger Haft.

+++ Lammert erinnert an aufgehobenen Fraktionszwang +++

Für die Gewissensentscheidung gäbe es eine einzige Instanz, und das sei der einzelne Abgeordnete, erklärt Lammert dem voll besetzten Parlament.

+++ Steinbach: „Das hat unser Grundgesetz nicht verdient“ +++

Die ehemalige CDU-Abgeordnete und jetzt fraktionslose Erika Steinbach argumentiert, dass das Grundgesetz eine solch erzwungene Debatte nicht verdient habe. Schuld daran habe die SPD. Für Steinbach steht die Ehe zwischen Mann und Frau klar unter dem Schutz des Grundgesetzes, der Vorgang am heutigen Freitag sei in ihren Augen an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Steinbach kündigte an den Gesetzesentwurf abzulehnen, auch aus persönlicher Überzeugung. Mit dieser ihrer letzten Rede, verabschiedet sich die langjährige Abgeordnete aus dem Bundestag.

+++ Högl: „Müssen auf den Wandel reagieren“ +++

Die SPD-Abgeordnete Eva Högl verweist darauf, dass die Gesellschaft sich gewandelt habe, „und auf diesen Wandel müssen wir reagieren“. Der Artikel sechs des Grundgesetzes müsse nicht geändert werden, damit die Ehe für alle möglich wird. Wie man sich entscheide, sei eine Frage der Menschenwürde. Deswegen sage die SPD klar „Ja“.

Nach Merkels überraschenden Abkehr vom klaren Nein zur „Ehe für alle“ forderte Schulz noch in dieser Woche eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf des Bundesrates, der ursprünglich auf ein Papier des damals rot-grün regierten Landes Rheinland-Pfalz zurückgeht. Die erste Lesung im Bundestag dazu ist bereits gelaufen. Das Papier hing dann längere Zeit im Rechtsausschuss des Bundestages fest.

+++ „Es ist genug Ehe für alle da“ +++

„Es gibt diese Momente, da weiß man, da wird gerade Geschichte gemacht. Das hier ist ein solcher Moment“, beginnt Katrin Göring-Eckhardt (Grüne) ihre Rede. „Es ist doch genug Ehe für alle da“, appelliert sie an die Abgeordneten im Bundestag.

+++ Kauder spricht sich gegen die Öffnung der Ehe aus +++

Es ginge nicht um Diskriminierung, sondern um die Frage ob die Ehe, die seit Jahrhunderten in Deutschland als zwischen Mann und Frau gelte, ausgehebelt wird. Man müsse sich die Frage stellen, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar sei, sagt Unions-Fraktionschef Volker Kauder.

Rechte von Homosexuellen in Deutschland Gesetzgebung Nach dem § 175, stand männliche Homosexualität in Deutschland seit 1871 generell unter Strafe. Seit 1945 mehr als 50.000 Männer auf Grundlage des schwulenfeindlichen Paragrafen verfolgt.

1935 Die Nationalsozialisten verschärfen Paragraf 175, unter anderem durch Anhebung der Höchststrafe auf fünf Jahre Gefängnis. Darüber hinaus wird der Tatbestand von „beischlafähnlichen“ auf sämtliche „unzüchtigen“ Handlungen ausgeweitet. Für „erschwerte Fälle“ wird die Strafe noch erhöht - auf bis zu zehn Jahre Zuchthaus. Die Kastration von Homosexuellen wird durch Gesetze über die „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ ermöglicht. Tausende werden sogar deportiert.

1969 Homosexualität unter erwachsenen Männern über 21 ist nicht mehr strafbar.

1973 Homosexualität ist „nur noch“ für unter 18-Jährige strafbar.

1994 Homosexualität ist in Deutschland nicht mehr strafbar, der § 175 wird aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.

2001 Deutschland führt die „eingetragene Lebenspartnerschaft ein“.

2005 Das „Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts“ tritt in Kraft. Mit den Neuregelungen wird das Lebenspartnerschaftsrecht weitgehend an das Eherecht angeglichen. Das gilt insbesondere für die Übernahme des ehelichen Güterrechts, eine weitgehende Angleichung des Unterhaltsrechts, die Zulassung der Stiefkindadoption, die Einführung des Versorgungsausgleichs und die Einbeziehung der Lebenspartner in die Hinterbliebenenversorgung.

2013 Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften auch vom Ehegattensplitting profitieren können müssen.

Juni 2017 SPD, Grüne und Linke machen die Gleichstellung Homosexueller bei der Ehe zur Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl. Die Grünen scheitern allerdings mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, mit der sie eine Abstimmung im Bundestag zur Gleichstellung erzwingen wollten.

Von der Lebenspartnerschaft zur Ehe Am Freitag soll der erste Tagesordnungspunkt die Debatte um die gleichgeschlechtliche Ehe sein. Das Gesetz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der nötigen Mehrheit verabschiedet.

+++ Thomas Oppermann eröffnet die Debatte +++

„Es ist vielleicht nicht gut für die Koalition, aber es ist gut für die Menschen“, argumentiert Thomas Oppermann den Zeitpunkt für die Debatte. Es gäbe seit Jahren eine klare Mehrheit für eine Abstimmung über die Ehe für alle. „Wir leben in einer Zeit des Wandels“, sagt der SPD-Fraktionschef. Alle die gegenüber der Öffnung der Ehe Bedenken hätten, sollten bedenken, dass mit der Ehe für alle vielen etwas gegeben, aber niemandem etwas genommen werde.

+++ Die Debatte hat begonnen +++

Zum 31ten Mal wurde darüber abgestimmt, ob der Bundestag über die Ehe für alle debattiert. Und zum ersten Mal gab es eine Mehrheit dafür. Bundestagspräsident Norbert Lammert bittet um eine faire Aussprache und Verständnis für beide Seiten.

+++ Bundestag stimmt ab +++

Nach über zwei Jahrzehnten Debatte wären Schwule und Lesben bei der Ehe gleichgestellt, wenn der Bundestag zustimmt. Die Union hat ihren Abgeordneten die Entscheidung in der Sache als Gewissensfrage freigestellt. Da man aber mit dem überhasteten Verfahren nicht einverstanden ist, will man versuchen, die Abstimmung noch in letzter Minute zu verhindern. Ausgeschlossen ist das nicht.

.@ThomasOppermann "Mit der #EhefuerAlle wird vielen etwas gegeben und niemanden etwas genommen" Genau so ist es — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) 30. Juni 2017

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte am Montagabend überraschend die „Ehe für alle“ zur Gewissensfrage erklärt und damit für die Unions-Abgeordneten den üblichen Fraktionszwang aufgehoben. Die SPD sah darin eine Gelegenheit, mit Hilfe von Grünen und Linken ein aus ihrer Sicht von der Union lange blockiertes Vorhaben am letzten Tag vor der Sommerpause doch noch durch den Bundestag zu bringen.