Die Spannung ist groß zum Beginn des SPD-Parteitags in Bonn. Die Delegierten entscheiden, ob Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgenommen werden sollen. Parteichef Schulz hat seine Rede begonnen.

BonnSeit 11 Uhr tagt der Parteitag der SPD – ihr Chef Martin Schulz hatte eine Koalition mit CDU/CSU nach der Bundestagswahl zunächst ausgeschlossen. Als die Gespräche zwischen Union, FDP und Grünen zur Regierungsbildung scheiterten, stieg die SPD dann doch in Sondierungsverhandlungen mit der Union ein.

Das Ergebnis dieser Verhandlungen steht in Bonn zusammen mit der Frage zur Abstimmung, ob die Details einer erneuten Großen Koalition („GroKo“) ausgehandelt werden sollen. Die Partei ist gespalten.

+++ Schulz spricht sich gegen Neuwahlen aus +++

„Es geht um die Frage Koalitionsverhandlungen oder Neuwahlen“, macht der SPD-Chef deutlich. Seine Haltung dazu sein ganz klar: „Ich glaube nicht, dass Neuwahlen für uns der richtige Weg sind.“ Außerdem sei der geplante Erneuerungsprozess auch durch eine Regierungsbeteiligung umsetzbar. „Regieren und Erneuern sind kein Gegensatz.“

+++ Keine Obergrenze bei Flüchtlingen +++

„Es gibt keine Obergrenze bei Flüchtlingen, auf keinen Fall mit den Sozialdemokraten“, sagt Martin Schulz. Die Sozialdemokraten wollten auf weitere Verbesserungen in Koalitionsverhandlungen dringen, auch wenn man nicht alles neu aufmachen könne.

+++ Nachverhandlungen werden kommen +++

„Für eine Koalition des 'Weiter so' stehen wir nicht zur Verfügung“, unterstreicht SPD-Chef Schulz. So werde bei den Koalitionsverhandlungen das Thema unbefristete Arbeitsverträge wieder aufgerufen. Ebenso der Einstieg in eine Bürgerversicherung sowie die Härtefallregelung. „Ich sage Euch ganz klar: Die Härtefallregelung wird kommen.“

+++ Der rechte Rand wird gestärkt +++

Erste Applausch-Abstimmung gewinnt Schulz schon mal: Ich weiß, manche glauben, Groko würden rechten Rand weiter stärken. (Applaus). Aber wer sagt denn, dass Neuwahlen den rechten Rand nicht auch weiter stärken würden? (deutlich lauterer Applaus). #spdbpt18 — Martin Greive (@MartinGreive) January 21, 2018

+++ Schulz wirbt für Europapolitik +++

Mit den Sondierungsergebnissen zu Europa sei laut SPD-Chef Schulz eine „neue Kursbestimmung für die deutsche Europapolitik“ formuliert worden. Dies markiere einen „historischen politischen Wandel“ und werde zu einem „neuen Aufbruch in Europa“ führen. Das Sondierungsergebnis zu Europa selbst sei ein „Manifest eines europäischen Deutschlands, das sich seiner Verantwortung für Freiheit, Demokratie, Zusammenhalt und Solidarität in Europa bewusst ist“. Dies markiere das Ende einer Europapolitik, die an vielen Punkten vor allem Nein sage.

+++ SPD könnte viele Wahlversprechen einlösen +++

Martin Schulz verteidigt das mit CDU und CSU erzielte Sondierungsergebnis. „Wir haben eine Menge erreicht und könnten damit vieles, was wir im Wahlkampf versprochen haben, einlösen.“ Auch die Vereinbarungen zur Steuerpolitik in den Sondierungen seien wichtig. „Während die Union in ihrem Wahlprogramm für die Bezieher kleiner Einkommen null Komma nichts vorgesehen hat, konnten wir in den Sondierungen unser Wahlprogramm eins zu eins umsetzen.“

Erstes kleines Stimmungs-Zwischenfazit der Schulz-Rede: Schulz sehr leidenschaftlich, aber bei Delegierten kommt das nicht so recht an. Nur verhaltenes Klatschen beim Aufzählen der Sondierungserfolge. #spdbpt18 — Martin Greive (@MartinGreive) January 21, 2018

+++ Ausschließen von Regierungsbeteiligung ist nicht der Weg eines SPD-Vorsitzenden +++

SPD-Chef Schulz mahnt auf dem Parteitag in Bonn: „Es geht in diesen Tagen um viel.“ Die SPD sei bei der Bundestagswahl angetreten, um Deutschland gerechter zu machen und Europa zu stärken. Außerdem verwarnt er seine Partei vor einer Verweigerungshaltung gegenüber einer Regierungsbeteiligung. „Diejenigen, die kategorisch sagen: 'Egal, was wir erreichen können, wir gehen unter keinen Umständen in eine Regierung', die sollen wissen: Das ist nicht meine Haltung und auch nicht mein Weg!“

Schulz zitiert bei den Erfolgen in der Steuerpolitik Zahlen, ueber die das @handelsblatt diese Woche exklusiv berichtete 😉#spdbpt18 pic.twitter.com/IdURRNVUhv — Martin Greive (@MartinGreive) January 21, 2018

+++ Groschek entschuldigt sich bei Schulz +++

Der Landesvorsitzende der SPD Nordrhein-Westfalen zur Wahlniederlage in NRW im Mai 2017: „Entschuldigung für dieses Ergebnis und herzlichen Dank für den löwenhaften Kampf, den Du geleistet hast.“ Gleichzeitig will Groschek aber die Erneuerung der SPD vorantreiben: „Die SPD darf nie wieder zum Streichelzoo für Platzhirsche werden. Wir brauchen einen Erneuerungsprozess, der sich gewaschen hat.“

+++ Erneuerungsprozess unabhängig von Regierungsbeteiligung +++

SPD-Vize Dreyer verspricht den Delegierten, man werde unabhängig vom Eintritt in eine große Koalition oder von Neuwahlen am Erneuerungsprozess der Partei arbeiten: „Ob wir uns erneuern, liegt ausschließlich an uns selber.“

+++ Ministerpräsidentin Dreyer eröffnet den Parteitag +++

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer beginnt den Bundesparteitag der Sozialdemokraten mit einem Wink an den möglichen Koalitionspartner: „Es ist schade, dass der Union der Mut zu einer Minderheitsregierung fehlt. Wir können die Union nicht in eine Minderheitsregierung zwingen.“ Die Entscheidung für die SPD sei nun: „Verhandlungen über eine Große Koalition oder demnächst Neuwahlen.“ Sie halte es für richtig, in Verhandlungen zu gehen.

+++ „Das für und wider“ zeichnet die SPD aus +++



Gleich geht‘s los auf dem #spdbpt18. Freue mich auf gute, respektvolle Debatte über den richtigen Weg für die Zukunft unseres Landes.

Die #SPD macht es sich nicht leicht. Aber das zeichnet uns aus: Die offene und faire Debatte, das für und wider um das beste Argument. https://t.co/9rxNGxhpJi — Heiko Maas (@HeikoMaas) 21. Januar 2018

+++ Entwurf des Leitantrags steht +++

Die führenden SPD-Landeschefs haben sich auf einen ergänzten Leitantrag verständigt, der Forderungen aus Nordrhein-Westfalen aufgreift, auf Bedingungen für die Koalitionsverhandlungen aber verzichtet. In dem Reuters vorliegenden Entwurf heißt es, in den Koalitionsverhandlungen müssten „konkret wirksame Verbesserungen“ erzielt werden zur Eindämmung befristeter Arbeitsverhältnisse, gegen eine Zwei-Klassen-Medizin und für eine weitergehende Härtefallregelung für den Familiennachzug bei Flüchtlingen. Diese werde der Parteivorstand „im Anschluss an erfolgreiche Koalitionsverhandlungen zusammen mit den dort erzielten Gesamtergebnissen den Mitgliedern zur Abstimmung“ vorlegen.

No-Groko-Stimmung in Bonn „Wo bitte geht's zur Grooooooko??“ 1 von 6 Spaßprotest vor dem „World Conference Center Bonn“. SPD-Anhänger 2 von 6 Schlagwort „#NoGroKo“ – Proteste gegen eine Wiederholung der Großen Koalition von SPD-Mitgliedern. „Zwergenaufstand“ 3 von 6 CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte von einem „Zwergenaufstand“ in der SPD gesprochen. Die Demonstranten in Bonn greifen die Äußerung auf. Vor dem Konferenzzentrum 4 von 6 Mütze mit Meinung. „Beliebt wie Fußpilz“ 5 von 6 Pointierte Äußerungen zur GroKo hat es in der SPD schon reichlich gegeben. Vertreter der NRW-SPD mit Anti-GroKo-Schild 6 von 6 Der größte Landesverband ist gespalten, was die Position zur GroKo angeht.

+++ Eintreffen der Delegierten +++

Beim SPD-Parteitag treffen die Delegierten aus den Bundesländern zu Vorbesprechungen zusammen. Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles sagt zu Reuters, sie sei „verhalten optimistisch“.

Auf diese 600 Delegierten kommt es heute an. Man beachte das viele Orange (NRW). #spdbpt18 pic.twitter.com/TyB1pw6bb1 — Martin Greive (@MartinGreive) 21. Januar 2018

+++ Antragskommission tagt +++

Die Ruhe vor dem Sturm? Derzeit deutet mehr auf Beruhigung hin. Gleich tagt nochmal Antragskommission. Antrag mit Nachbesserungs-Forderungen aus NRW und Hessen soll wohl in entschärfter Version von mehreren Landesverbaenden eingebracht werden. #spdbpt18 pic.twitter.com/fwyUUfNvxx — Martin Greive (@MartinGreive) 21. Januar 2018

+++ Der Zeitplan +++

Um 11.00 Uhr beginnt der Parteitag. Die Eröffnung übernimmt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer - Parteivize, Liebling der Genossen und eine der Schlüsselfiguren in der GroKo-Debatte. Vor den Sondierungen hatte sie noch große Skepsis geäußert, inzwischen wirbt sie intensiv für Koalitionsverhandlungen. Ihr wird zugetraut, viele Genossen mitzuziehen. Ein Grußwort kommt vom Chef der mächtigen NRW-SPD und damit dem Quasi-Gastgeber, Michael Groschek. Sein Landesverband stellt ein Viertel der Delegierten und ist damit wesentlich für den Ausgang der Abstimmung verantwortlich.

Es folgt die Rede von Parteichef Schulz, der die Delegierten von seinem Kurs überzeugen muss.

Danach startet eine mehrstündige Aussprache, voraussichtlich drei bis vier Stunden lang: Erwartet wird ein Schlagabtausch zwischen der SPD-Führungsriege und vehementen GroKo-Gegnern, allen voran Juso-Chef Kevin Kühnert.

Die Abstimmung wird gegen 16:00 Uhr erwartet, es könnte aber auch 16:30 Uhr oder noch etwas später werden. Der zeitliche Ablauf lässt sich im Voraus nur schwer vorhersagen.

Anschließend kommt noch ein Schlusswort von Schulz. Enden dürfte der Parteitag gegen 17:00 Uhr. Viele Delegierten haben Zug- oder Flugtickets gebucht und müssen halbwegs pünktlich los.

Bereits um 17:00 Uhr will die CSU-Spitze in München über die Entscheidung des SPD-Parteitags beraten. Um 19:00 Uhr kommt die CDU-Spitze in der Berlin zusammen, um über das Resultat aus Bonn zu reden. Für 20:30 Uhr ist eine CDU-Bundesvorstandssitzung angesetzt.