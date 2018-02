+++ Liveblog zum politischen Aschermittwoch +++ „Die Methode Merkel ist am Ende“

Am politischen Aschermittwoch wird traditionell ausgeteilt und abgerechnet. Vom GroKo-Geschacher in Berlin, bis zum Jamaika-Aus. Die Ereignisse im Liveblog.

DüsseldorfInmitten innerparteilicher Auseinandersetzungen in CDU und SPD treten die Parteigranden heute zum traditionellen Fernduell am Aschermittwoch an. Bereits am Vormittag redet für die SPD der Hamburger Erste Bürgermeister Olaf Scholz im bayerischen Vilshofen, CDU-Chefin Angela Merkel spricht abends in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz tritt in Vilshofen auf – und wirbt für die GroKo.

CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Rede wegen eines Infekts abgesagt. Dafür wird der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder in Passau ans Rednerpult treten.

Auch AfD, FDP, Linkspartei und Grüne schicken Teile ihr Spitzenpersonals an verschiedenen Orten in die Bütt. Die Reden im Liveblog.

+++ 13:23 Uhr: Grünen-Chef Habeck will Absolutismus der CSU brechen +++

Mit kämpferischen Worten hat Grünen-Bundeschef Robert Habeck seine Partei beim politischen Aschermittwoch auf die Landtagswahl in Bayern eingestimmt. „Die Grünen wollen den Absolutismus der CSU brechen“, rief Habeck vor etwa 400 Zuhörern in Landshut. „Dieses Land gehört keiner Partei, dieses Land gehört nicht der CSU.“ Bei den Grünen gebe es eine Vision „für eine großartige Veränderung“.

+++ 12:44 Uhr: Söder will christliche Prägung in bayerische Verfassung aufnehmen +++

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert dafür, ein Bekenntnis zur christlichen Prägung des Freistaats in die Landesverfassung aufzunehmen. Er habe diese genau studiert, sagte Söder beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. „Ein klares Bekenntnis zu der christlich-abendländischen Prägung gibt es derzeit nicht. Ich finde, wir sollten unsere Verfassung ergänzen, dass diese Prägung auch in der Zukunft erhalten werden soll.“

+++ 12:39 Uhr: Spahn (CDU): Wollen AfD überflüssig machen +++

Finanzstaatssekretär Jens Spahn betont den Anspruch der CDU, rechts neben sich keine politische Kraft zu akzeptieren. „Wir wollen nicht mit der AfD koalieren, wir wollen sie überflüssig machen, indem wir Vertrauen zurückgewinnen“, sagt er beim Politischen Aschermittwoch der CDU Baden-Württembergs in Fellbach. Die CDU werde im Bund dafür sorgen, dass es weiterhin keine neue Schulden gebe und das Vermächtnis von Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble bewahrt werden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn will das Vermächtnis von Finanzminister Schäuble bewahren. (Foto: dpa) Politischer Aschermittwoch der CDU

+++ 12:30 Uhr: Lindner nennt geplante Steuerentlastung einen Scherz +++

FDP-Chef Christian Lindner nennt die von Union und SPD geplanten Steuerentlastungen von zehn Milliarden Euro in dieser Wahlperiode einen „Scherz“. Immer wieder heiße es, Deutschland könne sich höhere Steuerentlastungen nicht leisten. Das Gegenteil sei der Fall. Wenn Frankreich und die USA Steuern senkten, könne es sich Deutschland nicht leisten, die höchsten Belastungen zu haben. „Dann müssen wir die Wende einleiten.“ Wenn es keine Mehrheit für den Wegfall des Soli gebe, dann werde die FDP dies „verfassungsrechtlich prüfen“, kündigt Lindner mit Blick auf die Pläne von Union und SPD an, den Soli in dieser Wahlperiode nicht für alle Bürger abzuschaffen.

+++ 12:23 Uhr: Söder gegen Euro-Beitritt von Rumänien und Bulgarien +++

Der designierte bayerische Ministerpräsident ist strikt gegen einen Beitritt der EU-Länder Rumänien und Bulgarien in die Eurozone. Auch einer Vergemeinschaftung von Schulden in der EU, einem Euro-Finanzminister und einer gemeinsame Einlagensicherung für Bankguthaben in der EU erteilt Söder eine Absage.

+++ 12:15 Uhr: Scholz: SPD hat Großteil des Koalitionsvertrags geprägt +++

Olaf Scholz sieht die SPD als treibende Kraft hinter dem Koalitionsvertrag. „Man muss sich nur die Diskussion in der CDU anschauen, um zu wissen, dass wir es wohl irgendwie richtig hingekriegt haben müssen. Nicht nur ein bayerischer Politiker hat wohl den Zenit seiner politischen Karriere überschritten, sondern wohl auch eine Frau aus dem Norden“, sagte der kommissarische SPD-Chef.

+++ 12:06 Uhr: FDP-Chef Lindner über Kanzlerin Merkel +++

FDP-Chef Christian Lindner kritisiert den Führungsstil von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf: „Sprechen wir es mal offen aus: Nach zwölf Jahren ist die Methode Merkel an ein Ende gekommen.“

+++ 11:58 Uhr: Scholz zur Flüchtlingspolitik +++

Auch SPD-Mann Olaf Scholz geht in Vilshofen auf die Flüchtlingspolitik ein: „Der beste Umgang mit Migration und Flucht ist absolute Ehrlichkeit. Wir dürfen die Probleme nicht verschweigen. Aber wir müssen die Probleme dann auch anpacken.“

+++ 11:55 Uhr: AfD-Chef Meuthen: SPD hat kein Rückgrat +++

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen hat der SPD Unglaubwürdigkeit und fehlendes Rückgrat vorgeworfen. Erst hätten die Sozialdemokraten gegen die Union gepöbelt, später hätten sie bei der eigenen Parteibasis für eine Koalition mit CDU/CSU gebettelt, sagte Meuthen beim politischen Aschermittwoch im niederbayerischen Osterhofen. „Die heutigen Sozen, das war in früheren Zeiten einmal anders, haben weniger Rückgrat als ein rotes Gummibärchen!“ Vor mehreren Hundert Anhängern bescheinigte Meuthen den Unionsparteien, keine konservativen Positionen mehr zu vertreten: „Die wissen doch nicht einmal mehr, was Vaterlandsliebe ist.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre CDU-Mitstreiter hätten nur noch ein Ziel: „Machterhalt um buchstäblich jeden Preis.“

+++ 11:52 Uhr: CSU-Anhänger bejubeln Söders Forderung nach Abschiebungen +++

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder erntet von seinen Zuhörern Jubel und langen Applaus für seine Forderung nach konsequenteren Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. „Nach wie vor sind wir das einzige Land der Welt, in das man ohne Pass hinein- aber nicht mehr hinauskommt“, sagt der CSU-Politiker ironisch. „Nehmen wir den Rechtsstaat ernst, dann darf er auf Dauer nicht kapitulieren.“

"Wer seine #Heimat liebt, der spaltet sie nicht. Der zeigt nicht die Grenzen der Einigung auf, sondern sorgt für Zusammenhalt." @RobertHabeck beim #pam18 #politischerAschermittwoch #grünebayern — GRÜNE Bayern (@Gruene_Bayern) February 14, 2018

+++ 11:45 Uhr: Noch keine Scholz-Attacke auf die CSU +++

Sehr nüchtern wirbt Olaf Scholz für eine Neuauflage der Großen Koalition. „Das Ausmaß, das die befristete Beschäftigung in Deutschland hat, das ist nicht in Ordnung“, sagt Scholz. Und die SPD wolle das ändern. Er geht lieber auf die Inhalte ein anstatt Attacken gegen die CSU zu reiten. Begeisterungsstürme löst er so im Bierzelt aber nicht aus.

+++ 11:30 Uhr: Erste Rede des kommissarischen SPD-Chefs Scholz +++

Der kommissarische Parteivorsitzende tritt im Zelt im bayerischen Vilshofen ans Rednerpult, um den Koalitionsvertrag mit der Union zu verteidigen. Zunächst erklärt er aber das SPD-Chaos in den vergangenen Tagen. „Das war nicht die beste Performance“, sagt Scholz. Aber: „Jetzt mit dem Aschermittwoch wird es mit der SPD aufwärts gehen.“

+++ 11:30 Uhr: Söder wirbt um die demokratische Rechte +++

Markus Söder fordert die Unionsparteien auf, ihren Standort „grundlegend zu überdenken“. „Wir sind für die bürgerliche Mitte da, aber wir wollen auch die demokratische Rechte wieder bei uns vereinen“, ruft Söder unter dem Applaus von rund 4000 CSU-Anhängern in Passau. „Das heißt nicht Rechtsruck, das heißt Rückkehr zu alter Glaubwürdigkeit.“ Die Union müsse Wählern deutlich machen, dass die AfD „keine Ersatz-Union“ und „nicht bürgerlich“ sei.

+++ 11:25 Uhr: Söder: „Einmal Zwerg, immer Zwerg“ +++

Mit Kommentar an Juso-Chef Kevin Kühnert sagte Söder: „Einmal Zwerg, immer Zwerg, liebe SPD“. Der junge Nachwuchs-SPDler hatte auf dem vergangenen Parteitag der Sozialdemokraten eine Anti-GroKo-Kampagne gestartet und die Parteitagsdelegierten aufgerufen, trotz der weitreichenden Konsequenzen nicht vor einem Votum gegen eine Große Koalition zurückzuschrecken („Heute einmal ein Zwerg sein, um künftig wieder Riesen sein zu können“). Mit dem Spruch spielte Kühnert auf eine Aussage des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt an, der den Jusos einen „Zwergenaufstand“ vorgeworfen hatte.

+++ 11:03 Uhr: AfD-Co-Chef - SPD bald mit mehr Mitgliedern als Wählern +++

Auch der AfD-Co-Vorsitzende Jörg Meuthen schießt sich beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Osterhofen auf die SPD ein. Die Sozialdemokraten näherten sich atemberaubend einer Position, „in der sie mehr Mitglieder als Wähler“ hätten, sagt Meuthen unter dem Gejohle der Zuhörer.

+++ 10:45 Uhr: Scheuer schießt gegen SPD +++

Die SPD sei die „selbstzerfleischende Partei Deutschlands“, teilt CSU-Generalsekretär Scheuer gegen den zukünftigen Koalitionspartner aus. Dann schießt er gegen den zurückgetretenen SPD-Chef Martin Schulz und den abgewählten sozialdemokratischen Bundeskanzler Österreichs, Christian Kern: „Es hat sich ausgeschulzt und weggekernt“. An Schulz' kommissarischen Nachfolger Olaf Scholz gerichtet sagt Scheuer ironisch: „Wenn er solche Parteifreunde hat, dann ist mir um seine Zukunft nicht bange.“ Auch die anderen Parteien bekamen ihr Fett weg: „Die FDP verspricht viel und macht nichts. Sie sind die Fahnenflüchtige Partei Deutschlands“, sagte Scheuer in Richtung Christian Lindner. Auch die Grünen versprechen viel, machten aber das Gegenteil. „Sie sind nicht mehr Realos und Pfundis sondern Flexis“. Tofu predigen, aber dann schnell an die Futter- und Fleischtöpfe kommen: Das seien die Grünen, so Scheuer.

+++ 10:30 Uhr: Scheuer an abwesenden Seehofer - Wir machen das schon +++

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer lässt bei seinen Genesungswünschen an den wegen Erkrankung abwesenden Parteichef Horst Seehofer erkennen, dass es auch ohne den 68-Jährigen geht. „Wir machen das schon hier. Du brauchst dir keine Gedanken machen“, sagt Scheuer beim politischen Aschermittwoch in Passau an Seehofer gerichtet.

+++ 10:05 Uhr: Söder zieht unter minutenlangem Applaus in Dreiländerhalle in Passau ein +++

In der Dreiländerhalle in Passau begrüßten rund 4000 CSU-Anhänger bei Bier und Brotzeit den designierten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und weitere CSU-Politiker zum politischen Aschermittwoch. Söder betritt den Saal unter den Klängen des bayerischen Defiliermarschs - eine Ehre, die eigentlich dem amtierenden Landesvater vorbehalten ist.

+++ 09:55 Uhr: CSU attackiert die kriselnde SPD +++

„ Der politische Aschermittwoch ist nicht der Tag für Barmherzigkeit und Rücksichtnahme”, sagte Generalsekretär Andreas Scheuer am Morgen im Bayerischen Rundfunk. Inzwischen habe es sich „ausgeschulzt”, sagte er mit Blick auf den Abgang des Parteichefs und früheren Kanzlerkandidaten. „Wir haben einen Partner, der eigentlich die „sich selbst-zerfleischende Partei Deutschlands” ist.” Zum nun anlaufenden Mitgliederentscheid der SPD über den aushandelten Koalitionsvertrag sagte Scheuer, wenn der negativ ausginge, „dann wäre das eine große Krise für Deutschland und das würde Neuwahlen bedeuten”. Er werde in seiner Rede die Erfolge seiner Partei hervorheben. „Da können wir mit vielen Inhalten aufwarten: ein großes Familienpaket, Begrenzung der Zuwanderung, Entlastung für den Mittelstand, ein großes Digitalpaket.”

+++ 09:40 Uhr: Söder warnt vor „Berliner Verhältnissen“ in Bayern +++

Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder sieht seine CSU derzeit in Deutschland als einzige stabile politische Kraft. Angesichts der internen Debatten in der SPD und der CDU sowie der Haltung der FDP zur Regierungsbildung, „dann sind wir die einzigen, die wirklich voll und ganz bereit sind, politische Führung zu übernehmen“, sagte Söder am Mittwoch im ZDF. Das gelte für den Bund wie das Land. „Wir werden heute auch sagen, was wir nicht wollen: wir wollen keine Berliner Verhältnisse in Bayern“, sagte er kurz vor der CSU-Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Passau. Sollte die SPD sich am Ende nicht für den Einstieg in eine große Koalition entscheiden, „geht die Welt auch nicht unter“.

Mit Blick auf die aktuellen politischen Diskussionen, auch im Vorfeld der bayerischen Landtagswahlen, sagte Söder: „Es geht um die Seelenlage der Deutschen.“ Deutschland brauche eine andere Zuwanderungspolitik als bislang. „Wir müssen auch über die kulturelle Prägung dieses Landes diskutieren.“ Die christlich-abendländische Prägung, nicht ausgrenzend gemeint, müsse erhalten bleiben.

Wenn in der Politik mal scharf geschossen werden darf, dann heute, am politischen Aschermittwoch. Themen gibt es genug - vom GroKo-Geschacher in Berlin, bis zum Jamaika-Aus. Sich selbst auf die Schippe nehmen, aber auch die politische Konkurrenz, gehört dazu.