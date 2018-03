 +++ Newsblog +++: Kritik am „Selbstbedienungsladen von Herrn Seehofer“

Heute stellen die Minister ihre Schwerpunktthemen vor. Den Anfang macht Finanzminister Olaf Scholz. Die wichtigsten Aussagen im Newsblog.

BerlinIm Bundestag erläutern am Donnerstag zahlreiche Minister der neuen Bundesregierung ihre zentralen Vorhaben. Den Anfang macht der neue Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Es folgen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Jeweils im Anschluss an den Auftritt der Ressortchefs findet eine Debatte statt.

+++ 10.18 Uhr: AfD-Abgeordneter hält Anti-Europa-Rede +++

Der Obmann des Finanzausschusses, Albrecht Glaser, hält den Euro für gescheitert und warnt davor, den Weg in Richtung eines gemeinsamen Europa weiterzugehen. Frankreich habe beim absoluten Schuldenstand inzwischen Deutschland überholt; Griechenland sei wirtschaftlich zu schwach. Europa sei nur entstanden, um von Deutschlands wirtschaftlicher Stärke zu profitieren. „Europa hat die Migration versemmelt, Europa hat die Finanzen gesammelt, Europa hat die Migration versemmelt“, meint der AfD-Abgeordnete.

+++ 10:07 Uhr: Grüne mahnen falsche Förderung an +++

Anja Hajduk von den Grünen wirft der Bundesregierung eine falsche Ausrichtung der Förderung vor. Unterstützt würden erneut diejenigen, „die es nicht nötig“ hätten. Zudem fordert sie, die jährlichen Subventionen von 50 Milliarden Euro, zu reduzieren. Unverständlich ist für Hajduk auch die Schaffung von 209 neuen Stellen für die Regierung. Davon gingen alleine 98 an den „Selbstbedienungsladen von Herrn Seehofer“ im Innenministerium. „Inhaltslos und ambitionslos“ sei der Koalitionsvertrag, zieht die Linken-Abgeordnete das Fazit.

+++ 9:52 Uhr: FDP beklagt fehlende Steuerentlastung +++

Der Abgeordnete Christian Dürr von der FDP knöpft sich das Steuerkonzept der GroKo vor. Vor allem die gesellschaftliche Mitte werde durch die GroKo-Pläne nicht entlastet. Kleinen und mittelgroßen Unternehmen fehle damit das Geld, in die Digitalisierung zu investieren. Dürr schließt mit dem Satz in Richtung Regierung: „Wir sind als FDP eine Serviceopposition. Wir werden Sie in den nächsten vier Jahren gerne mit Vorschlägen unterstützen.“

+++ 9:42 Uhr: „Bierdeckel war gut, aber Bierdeckel ist 90er“ +++

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus verteidigt die Steuerpläne der Großen Koalition. Es sei richtig, auf die neuen Entwicklungen mit einer Digitalsteuer zu reagieren. Zudem soll ein „faires“ und einfaches Steuerrecht entwickelt werden. „Bierdeckel war gut, aber Bierdeckel ist 90er. Wir wollen den Bürgern eine vorausgefüllte Steuererklärung zur Verfügung stellen“, sagt Brinkhaus. An einem Steuerdumping der Staaten wolle man sich nicht beteiligen.

+++ 9:33 Uhr: AfD-Abgeordneter greift Europapolitik an +++

Nach Meinung von Peter Boehringer befindet sich Europa bereits auf dem Weg in die Schuldenvergemeinschaftung und greift damit die Pläne der GroKo an. „Wollen Sie die deutschen Spareinlagen auf dem Altar der EU opfern?“, fragt Boehringer in Richtung Scholz.

+++ 9:30 Uhr: 15 Minuten ohne Manuskript und Stichwortzettel +++

Nur eine Viertelstunde dauert die Ansprache des Bundesfinanzministers – frei vorgetragen. Direkt danach beginnt die Diskussion im Bundestag. Erster Redner ist der AfD-Abgeordnete Peter Boehringer.

+++ 9:25 Uhr: Klares Bekenntnis zu Europa +++

Nach einem kurzen Überblick über die Investitionspläne geht Scholz ausführlich auf das Thema Europa ein. Zusammen mit Frankreich soll die EU weiterentwickelt werden. Dazu sei es auch richtig, den ESM zu einem Europäischen Währungsfonds zu entwickeln. Aber: „Die Bundesrepublik Deutschland steht nicht für die Lösung aller Probleme zur Verfügung“, schränkt Scholz ein.





+++ 9:20 Uhr: Scholz will besonders in den sozialen Zusammenhalt investieren +++

Zu Beginn seiner Rede erläutert Scholz ausführlich, in welche Bereiche nach Meinung der Großen Koalitionen investiert werden soll, vor allem: in die Infrastruktur, in Bildung und Forschung – und in den sozialen Zusammenhalt.

+++ 9:15 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz mahnt Herausforderungen für Deutschland an +++

„Deutschland steht derzeit wirtschaftlich sehr gut da.“ Mit diesen Worten eröffnet Scholz seine Rede. Gleichzeitig verweist der Finanzminister auf die Ausgabendisziplin. Ziel sei auch wieder die schwarze Null.

+++ 9:10 Uhr: Wolfgang Schäuble eröffnet die Sitzung +++

Zunächst werden einige Abgeordnete in die Ausschüsse gewählt.

+++ 9:04 Uhr: Start verzögert sich etwas +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wartet noch auf Abgeordnete, die an einer Trauerfeier teilgenommen haben.

+++ 9:00 Uhr: 120 Minuten sind für den Punkt Haushalt und Finanzen angesetzt +++

Direkt nach der Rede von Olaf Scholz soll die Aussprache beginnen.

+++ 8.54 Uhr: Als erster Minister am heutigen Tag redet Olaf Scholz +++

Es wird erwartet, dass der Vizekanzler und Finanzminister den Bundestag auch über wichtige Details aus dem G20-Treffen in Buenos Aires berichtet. Dort ging es hauptsächlich um die drohenden US-Schutzzölle.