Terroristischer Hintergrund gesichert

+++ Generalbundesanwalt: Terroristischer Hintergrund in Berlin +++

Generalbundesanwalt Peter Frank geht beim Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt von einem terroristischen Hintergrund aus. Das sagte er soeben in Berlin. Zudem bestätigte er die Zweifel an der Schuld des festgenommenen Verdächtigen. Die Ermittler müssten sich „mit dem Gedanken vertraut machen, dass dieser eventuell nicht der Täter war oder zur Tätergruppe gehörte“. Unklar sei auch, ob es einen oder mehrere Täter gebe Ob gegen den Festgenommenen Haftbefehl beantragt werde, sei „noch nicht abschließend geklärt“, sagte Frank.

+++ Gauck: Der Angriff wird Deutschland nicht erschüttern“ +++

„Dies war ein Angriff auf unsere Mitte, auf unsere Art zu leben“, erklärt Bundespräsident Joachim Gauck. Der Angriff werde die deutsche Gesellschaft aber nicht in ihren Überzeugungen erschüttern. „Der Hass der Täter wird uns nicht zu Hass verführen.“ In Deutschland zähle das Recht und die Menschlichkeit.

+++ Polizeipräsident: Festgenommener möglicherweise nicht der Täter +++

Die Ermittler sind sich nach Angaben des Berliner Polizeipräsidenten Klaus Kandt nicht sicher, ob der nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt Festgenommene der Fahrer des Todes-Lkw war. Die Ermittlungen dauerten an, sagte er am Dienstag vor Journalisten in Berlin

+++ Gerüchte um falschen Tatverdächtigen – Ermittler äußern sich zunächst nicht ++++

Die Zeitung „Welt“ geht davon aus, dass die Berliner Behörden den falschen Mann verhaftet haben und beruft sich dabei auf Informationen aus „ranghohen Sicherheitskreisen“. Der wahre Täter sei bewaffnet und auf der Flucht, schreibt das Springer-Blatt. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich nicht zu den Spekulationen. Für Informationen zum Tathergang sei jetzt allein der Generalbundesanwalt zuständig. Sollte sich der Tatverdacht nicht erhärten, werde aber mit Hochdruck nach dem Flüchtigen gefahndet.

+++ Innenminister De Maizière: Kein Zweifel mehr an Anschlag +++

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) geht bei dem Lkw-Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt eindeutig von einem Anschlag aus. „Wir haben keinen Zweifel mehr, dass es sich bei dem schrecklichen Ereignis gestern Abend um einen Anschlag gehandelt hat“, sagte der Minister am Dienstag in Berlin. De Maizière sagte, es gebe 18 Schwerverletzte. Erst wenige der zwölf Todesopfer seien identifiziert. Er habe zunächst für Dienstag bundesweite Trauerbeflaggung angeordnet. Der Festgenommene stammt nach de Maizières Worten „wohl aus Pakistan“. Er sei Silvester 2015 eingereist und im Februar in Berlin aufgetaucht. Sein Asylverfahren sei noch nicht abgeschlossen. In den entsprechenden Terror-Dateien sei er bislang nicht vertreten. Er bestreite weiterhin eine Beteiligung an der Tat.



+++ Zentralrat der Muslime: Die Saat des Hasses darf nicht aufgehen +++

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat seine tiefe Bestürzung über die Attacke auf den Berliner Weihnachtsmarkt ausgedrückt. „Der ZMD wird sich mit all seinen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einsetzen, dass die böse Saat, Panik, Hass und Zwietracht zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und Religionen zu stiften, niemals aufgeht“, sagte der Verbandsvorsitzende Aiman Mazyek am Dienstag in Berlin. Die Tat erinnere an die Attentate von Brüssel, Paris und Istanbul, „was uns Muslime zutiefst betroffen macht“, fügte er hinzu. Den Täter müsse „die volle Härte unserer Gesetze treffen“.

+++ Seehofer: Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik neu justieren +++

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt fordert CSU-Chef Horst Seehofer eine Überprüfung und Neujustierung der deutschen Flüchtlingspolitik. „Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag zu Beginn einer Kabinettssitzung in München. Seehofer kündigte für den Nachmittag eine Sondersitzung an, um dort über die „gesamte Lage“ und mögliche Schlussfolgerungen zu beraten. Er sagte: „Wir gedenken der Opfer dieses grausamen, brutalen Anschlages in Berlin. Wir hoffen und beten für die Verletzten, dass sie ihre Verletzungen überstehen.“

+++ Sicherheitskreise: Terror-Verdächtiger streitet Tat ab +++

Der nach dem Lkw-Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt festgenommene Terror-Verdächtige leugnet die Tat. Der 23 Jahre alte Mann streite bisher alles ab, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen.

+++ Merkel will mit aller Härte des Rechtsstaates reagieren +++

„Auch wenn es in diesen Stunden schwer fällt: Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen: frei, miteinander und offen“, sagte Angela Merkel in einer öffentlichen Reaktion mit. Die Kanzlerin kündigte ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats an. Sie dankte den Ermittlern, die dabei seien, „diese unselige Tat aufzuklären“. Merkel versprach, die Tat werde aufgeklärt werden, „in jedem Detail, und sie wird bestraft werden, so hart es unsere Gesetze verlangen“. Sollte sich bestätigen, dass es sich bei dem Täter um einen Flüchtling gehandelt habe, wäre es nach Merkels Worten „besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind und gegenüber den vielen Menschen, die unseren Schutz tatsächlich brauchen und die sich um Integration in unser Land bemühen“.

+++ „Kriegszustand“: Bouillon greift zu martialischem Vokabular +++

Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon spricht nach dem Anschlag in Berlin von Krieg. „Wir müssen konstatieren, wir sind in einem Kriegszustand, obwohl das einige Leute, die immer nur das Gute sehen, nicht sehen möchten“, sagt der CDU-Politiker im Sender SR 3. Wo erforderlich, würden Polizeikräfte mit „schwerem Gerät§ antreten. „Das heißt: Langwaffen, Kurzwaffen, Maschinenpistolen.“



+++ Bundestagspräsident Lammert warnt vor voreiligen Schuldzuweisungen +++

„Der fürchterliche Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche löst in uns allen Trauer, Entsetzen und auch Anteilnahme aus. Aber auch Wut und Verzweiflung dürfen uns in diesen schweren Stunden nicht zu voreiligen Schuldzuweisungen und dem Ruf nach scheinbar einfachen Lösungen verleiten“, sagte Norbert Lammert laut Mitteilung des Bundestages mit Blick auf Reaktion von populistischen Parteien. „Wer solche öffentlichen Erklärungen abgibt, zum Teil nur kurze Zeit nach dem Anschlag, will keinen Beitrag zur Lösung eines Problems leisten, sondern den Anschlag für eigene Zwecke nutzen. Das lässt jeden Respekt vor dem Leid der Opfer und ihrer Angehörigen vermissen, denen unser ganzes Mitgefühl und unsere Solidarität gilt. Den Verletzten wünschen wir von Herzen, dass sie rasch und vollständig genesen.“ Politiker von der AfD, aber auch Brexit-Dirigent Nigel Farage und der niederländische Rechtspopulist Geer Wilders hatten kurz nach der Tat Merkel und die deutsche Flüchtlingspolitik mit den Toten in Zusammenhang gebracht.

+++ Der Ort des Anschlags +++

+++ Polnischer Lkw-Fahrer wurde erschossen – wohl auch Opfer des mutmaßlichen Attentäters +++

Der ursprüngliche Fahrer des polnischen Lkw wurde nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums vermutlich vom mutmaßlichen Attentäter erschossen. Der Pole hatte den Lastwagen nach bisherigen Erkenntnissen gefahren, bevor der Lkw in die Hände des Mannes fiel, der mit dem Lkw am Montagabend auf einen Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins raste. Der polnische Kraftfahrer sei Opfer und nicht Täter, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag nach einer Telefonkonferenz der Innenminister der Länder mit.