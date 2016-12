Weihnachtsmärkte bleiben offen

+++ Innenminister wollen Weihnachtsmärkte offen halten +++

Am heutigen Morgen hat eine Telefonschaltkonferenz der Innenminister von Bund und Ländern zum mutmaßlichen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt stattgefunden. Der Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, unterrichtete über den Sachverhalt, den Stand der Ermittlungen und darüber, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat. Zwischen den Teilnehmern bestand Einigkeit darüber, dass Weihnachtsmärkte und andere Großveranstaltungen weiterhin stattfinden sollen und vor Ort über angemessene Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit entschieden werden solle. Der Berliner Innensenator unterrichtete darüber, dass aus Gründen der Rücksichtnahme auf die Opfer und deren Angehörigen die Betreiber der Berliner Weihnachtsmärkte für den heutigen Tag gebeten werden, auf eine Öffnung der Märkte zu verzichten.

+++ Video: Was die Polizei über den Verdächtigen weiß +++

+++ Tatverdächtiger soll 23 Jahre alt sein +++

Der festgenommene Verdächtige soll nach Erkenntnissen der Behörden etwa 23 Jahre alt sein. Als Geburtsjahr des Mannes werde das Jahr 1993 angegeben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Unklar blieb zunächst, ob den Behörden in diesem Zusammenhang ein echtes Personaldokument vorlag oder ob sich die Altersangabe auf eine Auskunft des Flüchtlings stützt. Der Mann habe in einer Flüchtlingsunterkunft auf dem früheren Berliner Flughafen Tempelhof gelebt, hieß es weiter. Die Unterkunft wurde am Dienstag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei durchsucht. Der Verdächtige ist den Sicherheitsbehörden bislang nicht als Islamist aufgefallen. Der Mann tauche in der entsprechenden Datei der Behörden nicht auf, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Der Verdächtige sei der Polizei allerdings wegen kleinerer Delikte bekannt gewesen. Um welche Vergehen es sich handelt, blieb zunächst offen.

+++ CSU-Minister prescht vor und will Flüchtlingspolitik prüfen lassen +++

Nach der Todesfahrt eines Lastwagens in Berlin hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine Überprüfung der deutschen Flüchtlingspolitik gefordert. „Wenn sich bestätigen sollte, dass dieser Anschlag von jemandem verübt worden ist, der als Asylbewerber ins Land eingereist ist, dann muss das in Berlin schon noch mal zu einem grundsätzlichen Nachdenken darüber führen, wie diese ganze Flüchtlingsaufnahme gestaltet wird“, sagte Herrmann am Dienstag dem Hörfunksender Antenne Bayern.

Es sei naheliegend, dass durch die große Zahl von Flüchtlingen viele Personen eingereist seien, deren Hintergründe nicht bekannt seien. „Meines Erachtens wird dann schon auch die Frage sein, ob wir das wirklich so weiterlaufen lassen können“, sagte der Innenminister. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Herrmann, der Bevölkerung könne nicht zugemutet werden, „das jetzt einfach weiter so laufen zu lassen, dass wir ein erhöhtes Anschlagsrisiko von Personen haben, die aus einem radikalen Islamismus-Verständnis heraus solche Anschläge begehen“.

+++ Kommentar: Nagende Ungewissheit +++

Handelsblatt-Autor Mathias Brüggmann kommentiert die ersten Eindrücke an Morgen nach der Todesfahrt: „Wenn es tatsächlich ein bewusster Anschlag war und kein tragisches Unvermögen eines Lkw-Fahrers, dann ist es genau das, was der mutmaßliche Täter erreichen wollte: Viel mehr als die konkreten Toten und Verletzten, sondern ein Zermürben in Millionen Köpfen, ein Klima der Angst und eine Überreaktion von Politik und Gesellschaft, die im Nachhinein eine solche Tat rechtfertigt.“

+++ Justizminister Maas will alles für Aufklärung tun +++

„Wir müssen alles tun, um diese abscheuliche Tat sorgfältig und vollständig aufzuklären“, fordert Justizminister Heiko Maas. „Wir stehen über den Generalbundesanwalt im permanenten Austausch mit den Sicherheitsbehörden.“

+++ Lkw vor Fahrt mehrmals gestartet +++

Der Lastwagen könnte polnischen Medien zufolge am Montagnachmittag in Berlin entführt worden sein. GPS-Daten hätten gezeigt, dass der Wagen ab etwa 16 Uhr mehrmals gestartet worden sei, berichtete der Sender TVN24 unter Berufung auf die betroffene polnische Spedition bei Gryfino in der Nähe von Stettin. Dabei könnte es sich um Versuche eines mutmaßlichen Entführers gehandelt haben, den Lkw zu steuern, vermuteten polnische Medien. Gegen 19.45 Uhr habe der Wagen seinen Standort in Berlin endgültig verlassen, hieß es. Demnach hatte der Lkw seit etwa Montagmittag vor einer Berliner Firma geparkt. Es sei geplant gewesen, aus Italien transportierte Stahlkonstruktionen Dienstagfrüh dort auszuladen, sagte der Spediteur dem Sender. Der polnische Fahrer war demnach sein Cousin. Er sei seit etwa 16 Uhr nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Nach dem Unglück am Abend wurde der Fahrer tot im Wagen aufgefunden.

+++ Sondersitzung des Innenausschusses +++

Der Innenausschuss des Bundestags will am Mittwoch gegen Mittag in einer Sondersitzung über den mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Koalitionskreisen.

+++ Handelsblatt Global-Chefredakteur Kevin O'Brien vor Ort +++

+++ Bundesweite Trauerbeflaggung +++

Das Bundesinnenministerium ordnet für Dienstag eine bundesweite Trauerbeflaggung an. „Dies geschieht als Zeichen der Anteilnahme nach der Gewalttat auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin am gestrigen Abend“, erklärt das Ministerium. Die Anordnung gelte für die obersten Bundesbehörden sowie der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht von Bundesbehörden unterstehen.

+++ Bericht: SEK stürmt Hangar im Flughafen Tempelhof +++

Die Zeitung „Die Welt“ berichtet, ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei habe einen Hangar im stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof gestürmt. Dort sind Flüchtlinge untergebracht. Das SEK habe eine erste heiße Spur. Die Polizei lehnt eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

+++ Verdächtiger soll als Flüchtling eingereist sein +++

Der festgenommene Verdächtige ist nach Erkenntnissen der Behörden wohl im Februar als Flüchtling über die Balkanroute nach Deutschland eingereist. Das erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Demnach soll der Mann in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft gelebt haben. Die genaue Identifizierung gestalte sich auch deswegen schwierig, weil der Verdächtige mehrere Namen benutzt haben soll. Die Ermittler gehen nach diesen Informationen davon aus, dass der Mann aus Pakistan oder aus Afghanistan stammt. Nach Informationen des RBB-Inforadios kommt er aus Pakistan.